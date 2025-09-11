Lukașenko eliberează 52 de prizonieri politici după 5 ore de discuții cu trimisul lui Trump. SUA ridică sancțiuni

Cincizeci și doi de prizonieri politici din Belarus, printre care membri ai opoziției, jurnaliști și protestatari antiguvernamentali, au fost eliberați, a anunțat joi președintele lituanian Gitanas Nausėda, notează Novaya Gazeta.

Eliberările au urmat unei întâlniri de joi dimineață la Minsk între dictatorul belarus Alexander Lukashenko și John Cole, reprezentantul președintelui american Donald Trump. Discuțiile au durat peste cinci ore și au avut loc la trei luni după ce SUA au negociat, în iunie, eliberarea altor 14 prizonieri politici, printre care Serghei Tihanovski, unul dintre liderii opoziției belaruse.

„Nimeni nu a fost lăsat în urmă! 52 de prizonieri au traversat în siguranță frontiera cu Lituania astăzi, lăsând în urmă sârma ghimpată, ferestrele barate și frica constantă. Printre ei se află și șase cetățeni lituanieni”, a scris Nausėda pe rețelele sociale, adăugând că este „profund recunoscător” Statelor Unite și personalului lui Trump pentru eforturile continue de eliberare a prizonierilor politici.

Potrivit surselor, eliberarea prizonierilor a fost parte a unui schimb diplomatic: SUA au acceptat să ridice sancțiunile impuse companiei aeriene Belavia și să redeschidă ambasada americană din Minsk, care fusese închisă în februarie 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, o parte a operațiunilor fiind coordonată de pe teritoriul Belarusului.

Printre cei 52 de prizonieri eliberați se află și Mikola Statkevich, fost candidat la președinția Belarusului în 2010, condamnat la 14 ani de închisoare în 2021. Nausėda a subliniat că, deși numărul este „foarte mare”, peste 1.000 de prizonieri politici sunt încă în închisorile belaruse și a îndemnat comunitatea internațională să continue presiunea până când toți vor fi eliberați. Sviatlana Tihanovskaia, lidera opoziției belaruse în exil la Vilnius, a salutat vestea și a mulțumit SUA pentru „conducerea puternică”, avertizând însă că încă mai sunt peste 1.200 de ostatici care trebuie eliberați.