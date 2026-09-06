Rafinăria de petrol din Riazan și regiunea Rostov, vizate de un nou val de atacuri cu drone ucrainene

Drone neidentificate au lovit duminică dimineață, 6 septembrie, rafinăria de petrol din Riazan și regiunea rusă Rostov. Atacul a provocat un incendiu la rafinărie, care asigură aproximativ 5% din capacitatea de rafinare a Rusiei și care anterior fusese nevoită să-și oprească activitatea în urma unor lovituri din mai și iulie. La Rostov-pe-Don, dronele au survolat zona timp de mai multe ore, avariind un bloc de locuințe și provocând explozii în apropierea unui depozit al companiei Ozon.

Atac cu drone la Riazan Foto: X@ArkadiuszSzczu2

Rafinăria de petrol din Riazan, una dintre cele mai mari din Rusia, a luat foc în urma impactului cu o dronă, potrivit canalului ucrainean de monitorizare Exilenova+.

Aceasta își oprise anterior procesarea țițeiului pe 29 iulie, în urma unui atac cu drone confirmat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, la care se adaugă un alt atac, din 15 mai, care perturbase de asemenea activitatea.

Rafinăria procesează anual aproximativ 13,1 milioane de tone metrice de țiței, reprezentând aproape 5% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei, și a produs anul trecut 2,2 milioane de tone de benzină, 3,4 milioane de tone de motorină și 4,3 milioane de tone de păcură.

În paralel, dronele au lansat un atac susținut asupra regiunii Rostov. Canale locale de monitorizare și publicația Astra relatează că aparatele fără pilot au survolat Rostov-pe-Don timp de peste patru ore, pe fondul focurilor de armă și al intervenției elicopterelor.

Imagini de la fața locului au arătat un bloc de locuințe avariat, cu ferestre smulse la mai multe etaje, în timp ce explozii au fost semnalate și în apropierea unui depozit local al Ozon.

Lovituri asupra unui depozit din Soci

Operațiunile din această noapte urmează unui val de atacuri cu drone din 4 septembrie, care au vizat stațiunea de la Marea Neagră, Soci, și localitatea vecină Sirius, din regiunea Krasnodar.

În cadrul acelor atacuri, dronele au lovit depozitul petrolier Adler al companiei Rosneft, provocând un incendiu puternic, în timp ce alte lovituri asupra localității Sirius ar fi vizat, potrivit informațiilor, poziții unde erau amplasate sisteme de apărare antiaeriană rusești S-300 sau S-400, în apropierea plajei Krîlia Baltiki.

Zona vizată se află la câteva zeci de kilometri de reședința „Bocearov Rucei" a președintelui rus Vladimir Putin, o proprietate pe care liderul rus ar fi evitat-o în ultima vreme, pe fondul atacurilor repetate cu drone din zonă.

Atacurile cu drone din primele zile ale săptămânii au ajuns și adânc în interiorul teritoriului rus, vizând uzina de apărare Avangard din Sterlitamak, Republica Bașkortostan, care produce explozibili și componente pentru muniție.

Campania mai amplă de atacuri a provocat perturbări repetate în jurul capitalei ruse. Pe 4 septembrie, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat că apărarea antiaeriană a doborât 35 de drone care se apropiau de oraș, ceea ce a determinat Agenția Federală rusă pentru Transport Aerian să suspende temporar zborurile pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Jukovski, pentru a treia noapte consecutivă.