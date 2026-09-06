Kremlinul consideră întâlnirea cu trimișii lui Trump drept „utilă", dar fără semne de progres. Putin le-a vorbit oficialilor americani despre „succesele armatei ruse pe front"

Vladimir Putin s-a întâlnit sâmbătă, 5 septembrie, timp de peste trei ore, cu doi trimiși ai Statelor Unite — Steve Witkoff și Jared Kushner. Kremlinul a calificat discuțiile drept „extrem de importante", dar nu a menționat vreun progres concret, relatează Reuters.

Steve Witkoff și Jared Kushner, primiți de Vladimir Putin Foto: X@UkrReview

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că reprezentanții americani au prezentat mai multe idei privind posibile căi de încheiere a războiului, fără a preciza însă despre ce propuneri este vorba.

Ușakov a mai spus că, în cadrul discuțiilor, Putin le-a vorbit oficialilor americani despre „succesele armatei ruse pe front". Partea rusă consideră că se apropie constant de atingerea obiectivelor sale. Liderul de la Kremlin a subliniat totodată că, pentru încheierea războiului, este necesară „eliminarea tuturor cauzelor profunde ale conflictului".

Moscova repetă aceste teze de-a lungul întregului război, care durează deja de peste patru ani și jumătate. În ultimele săptămâni, atât Rusia, cât și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene de lungă distanță.

Witkoff și Kushner, așteptați la Kiev

Potrivit Reuters, Witkoff și Kushner, aflați pentru prima dată la Moscova din luna ianuarie, nu au făcut nicio declarație după întâlnirea cu Putin și au părăsit rapid capitala rusă. Astăzi, 6 septembrie, cei doi urmează să ajungă la Kiev, unde este programată o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Discuțiile au depășit un simplu schimb de opinii privind soluționarea crizei din Ucraina. În cadrul întâlnirii, părțile au abordat destul de detaliat aspecte economice și posibile proiecte ruso-americane ample și reciproc avantajoase. În general, putem spune că negocierile au fost oportune și extrem de utile pentru ambele părți", a afirmat Ușakov.

Kiril Dmitriev, consilierul lui Putin pentru investiții, prezent de asemenea la întâlnire alături de Ușakov, a numit vizita la Moscova o „misiune importantă de pace".

Agenția Reuters mai notează că, la începutul întrevederii, Putin a avut, într-un mesaj televizat, cuvinte de apreciere la adresa eforturilor președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului. Cu o zi înainte, Trump declarase că Statele Unite au pregătit o nouă propunere pentru încheierea conflictului, fără a dezvălui însă conținutul acesteia.

Liderul de la Kremlin a subliniat că, în ciuda situației dificile în care se află Trump, președintele american continuă să depună eforturi pentru a ajunge la un acord și încearcă să-și aducă propria contribuție la soluționarea războiului ruso-ucrainean.

Putin a mai asigurat că trimișilor americani le va fi garantată siguranța pe durata vizitei. Așa cum anunțase anterior purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, liderul rus a ordonat armatei să nu lovească Kievul timp de trei zile, având în vedere sosirea reprezentanților americani.

Anterior, capitala Ucrainei a fost ținta unor atacuri rusești neîntrerupte, cu rachete și drone, timp de zece zile la rând. În aceeași perioadă, vara aceasta, Ucraina a lovit puternic rafinării, terminale petroliere și depozite Wildberries de pe teritoriul rus, într-o încercare de a crește costul continuării războiului pentru Moscova.

Putin intenționează în continuare să cucerească noi teritorii

Reuters subliniază că, în ciuda negocierilor, pozițiile Rusiei și Ucrainei privind încheierea războiului rămân extrem de îndepărtate una de cealaltă. O sursă apropiată Kremlinului, citată încă înainte de anunțarea vizitei trimișilor lui Trump, a declarat că Putin intenționează în continuare să cucerească noi teritorii.

Aceeași sursă a precizat că o înțelegere privind linia frontului este, deocamdată, imposibilă, întrucât Putin dorește mai întâi să preia controlul asupra restului regiunii Doneț. Potrivit interlocutorului citat de Reuters, liderul rus, bazându-se pe rapoartele comandanților săi, crede că trupele ruse vor reuși acest lucru până la sfârșitul anului.

Analiștii militari occidentali consideră însă că este puțin probabil ca Rusia să obțină controlul deplin asupra regiunii Doneț până la finalul anului, având în vedere ritmul lent al înaintării trupelor sale. La rândul ei, Ucraina refuză să cedeze teritoriile pe care a reușit să le mențină cu prețul unor pierderi și resurse considerabile. Kievul respinge astfel de cereri, pe care le consideră, în esență, condiții de capitulare.