 Rusia a atacat pentru a doua oară în această săptămână punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România, de la Orlivka. Traficul e suspendat temporar | adevarul.ro
search
Duminică, 6 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia a atacat pentru a doua oară în această săptămână punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România, de la Orlivka. Traficul e suspendat temporar

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Punctul de trecere Orlivka, din regiunea Odesa, și-a suspendat temporar activitatea după un nou atac rusesc asupra infrastructurii de frontieră. De cealaltă parte a Dunării se află Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, din județul Tulcea. Este a doua lovitură asupra punctului ucrainean în mai puțin de o săptămână.

Punctul de trecere a frontierei de la Orlovka, lovit de ruși
Punctul de trecere a frontierei de la Orlovka, lovit de ruși Foto: X@DragaMariba

Forțele ruse au atacat, în noaptea de 6 septembrie, infrastructura de frontieră din raionul Ismail, regiunea Odesa, în apropierea graniței cu România.

În urma bombardamentului, punctul de trecere „Orlivka” și-a suspendat temporar activitatea, au anunțat autoritățile raionale din Ismail.

Punctul ucrainean Orlivka face parte din conexiunea transfrontalieră cu România prin Dunăre, către Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, din județul Tulcea. Poliția de Frontieră Română folosește și denumirea „Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea–Orlivka” pentru această legătură.

Deocamdată, autoritățile ucrainene nu au oferit informații privind eventualele victime sau amploarea pagubelor provocate de atac.

Reprezentanții administrației raionale au precizat că vor anunța momentul în care punctul de trecere își va relua activitatea.

Un nou atac, la câteva zile după prima lovitură

Este pentru a doua oară într-o singură săptămână când punctul de trecere Orlivka este vizat de forțele ruse.

În noaptea de 1 septembrie, armata rusă a atacat cu drone Shahed punctul de trecere internațional Orlivka, prin care se realizează legătura cu România prin intermediul unui serviciu de feribot.

Atacul a provocat atunci pagube la clădirile și infrastructura punctului de frontieră. În urma loviturilor au izbucnit și incendii în zonă.

Activitatea punctului de trecere a fost reluată ulterior.

Pe 2 septembrie, Serviciul Frontierei de Stat al Ucrainei a anunțat că punctul de trecere pentru transportul cu feribotul funcționează din nou. La acel moment, autoritățile au precizat că verificarea și trecerea persoanelor și a vehiculelor se desfășurau în regim normal.

Legătura dintre Orlivka și Isaccea

Punctul de trecere Orlivka este important pentru legătura dintre sudul Ucrainei și România. Traversarea Dunării se face cu bacul între Orlivka și Isaccea. Atacurile asupra infrastructurii din regiunea Odesa s-au intensificat în ultimele săptămâni.

În noaptea de 21 august, în timpul unui alt atac rusesc asupra regiunii, forțele Moscovei au lovit și punctul de trecere „Tabaki”, aflat la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova.

Clădirile și structurile punctului de trecere au fost atunci avariate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
25 de ani de la 11 septembrie. Povestea „roșcatului” Abu Musab al-Suri: omul care l-a creat pe Bin Laden și a inspirat jihadul global
digi24.ro
image
Prima reacție a lui Putin după ce i-a primit pe emisarii lui Trump la Kremlin. Un ordin rapid a fost dat de liderul Rusiei
stirileprotv.ro
image
Ce s-a întâmplat cu sirianul traficant de persoane care a fugit în timpul percheziției, de sub nasul jandarmilor. Îl așteaptă vremuri grele
gandul.ro
image
Ea este MISS WORLD 2026! Cine este tânăra de 24 de ani care a cucerit râvnita coroană
mediafax.ro
image
Șase transferuri pentru CFR Cluj! Billel Omrani, marea surpriză a lui Marius Șumudică
fanatik.ro
image
Primar din Ucraina arestat în România. Era dat în urmărire internațională pentru fapte de corupție, iar judecătorii români au decis extrădarea lui
libertatea.ro
image
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
digi24.ro
image
Prăbușire totală! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
gsp.ro
image
După ce declarațiile lui au stârnit ”valuri” în Italia, Cristi Chivu a încercat să lămurească: ”M-am săturat de tot”
digisport.ro
image
Porumb la grătar învelit în bacon cu sosuri
click.ro
image
VIDEO Un camion a fost blocat pe șine de bariere, dar șoferul n-a vrut să le spargă și nu a mai reușit să evite trenul
antena3.ro
image
Dezastru: Încă o fabrică se închide în România. Toţi cei 450 de angajaţi vor rămâne fără un loc de muncă
zf.ro
image
Mama care şi-a pierdut copilul de un an pe bulevard s-a ales cu dosar penal. Ce le-a declarat poliţiştilor
observatornews.ro
image
Armina și Marcel și-au dat arama pe față la Insula Iubirii 2026. Producătorii i-au trimis acasă INSTANT
cancan.ro
image
Pensionar a primit o pensie de doar 4.100 lei. Nu i-au valorificat 17 ani de grupa a II-a. Ce poate face?
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
prosport.ro
image
Orașul care a devenit esențial pentru NATO și economia României. Miliardele investite îi schimbă complet viitorul
playtech.ro
image
De ce l-au refuzat ultraşii pe Ianis Zicu antrenor la FCSB. Gigi Mustață, dezvăluiri după derby: “Noi nu uităm când suntem înjuraţi” Cine vine antrenor
fanatik.ro
image
Cum pierd liderii de partid puterea: declinul începe odată cu pierderea funcției publice. De ce Dominic Fritz nu este încă în această situație
ziare.com
image
Lovitură de teatru: ”copilul” lui Vladimir Putin a fost interzis!
digisport.ro
image
Cum arată casa Prințului Marco și a Biancăi din Roma. Luxul care i-a uimit pe fanii „Insula Iubirii”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Roma a Prințului Marco și a Biancăi de la Insula Iubirii. Este decorată într-un stil chicios. Au ceas Rolex integrat în perete, tapet Gucci și perne Hermès
romaniatv.net
image
Pensii septembrie 2026. CNPP anunță când se fac plățile pe card și prin Poștă
mediaflux.ro
image
Supremația Chinei: BYD anunță recorduri, în timp ce VW dă afară 100.000 de oameni
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Unde învață copiii Mirelei Vaida. Prezentatoarea a dat din casă. „Sunt o femeie și o mamă mult mai slabă”
click.ro
image
Șerban și Vlad Huidu, în doliu după pierderea tatălui lor. „Am crezut că îl sun mai târziu”
click.ro
image
Așa arată Silvia Dumitrescu, în costum de baie, la 66 de ani! Verdictul stiliștilor: „Nu este ceva dizgrațios!”
click.ro
Catherine de Medici cu Nostradamus, profimedia 0333573081 jpg
Când soțul nu i-a mai oferit nopți fierbinți, pasionale, Regina ranchiunoasă l-a înlocuit cu ceva mai... ezoteric, ce avea să-i aducă mai târziu sfârșitul
okmagazine.ro
Regina Mary de Modena profimedia 0986621836 jpg
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta
okmagazine.ro
Hipocrate refuzând darurile lui Artaxerxes, regele Ahemenid care i-a solicitat serviciile. pictură de Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson
Hipocrate nu a scris faimosul jurământ. Atunci de ce este considerat părintele medicinei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată casa Prințului Marco și a Biancăi din Roma. Luxul care i-a uimit pe fanii „Insula Iubirii”
image
Unde învață copiii Mirelei Vaida. Prezentatoarea a dat din casă. „Sunt o femeie și o mamă mult mai slabă”

OK! Magazine

image
Regina a fost obligată să-și arate zona intimă! 70 de persoane o priveau și jumătate de țară o detesta