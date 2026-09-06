Rusia a atacat pentru a doua oară în această săptămână punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România, de la Orlivka. Traficul e suspendat temporar

Punctul de trecere Orlivka, din regiunea Odesa, și-a suspendat temporar activitatea după un nou atac rusesc asupra infrastructurii de frontieră. De cealaltă parte a Dunării se află Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, din județul Tulcea. Este a doua lovitură asupra punctului ucrainean în mai puțin de o săptămână.

Punctul de trecere a frontierei de la Orlovka, lovit de ruși Foto: X@DragaMariba

Forțele ruse au atacat, în noaptea de 6 septembrie, infrastructura de frontieră din raionul Ismail, regiunea Odesa, în apropierea graniței cu România.

În urma bombardamentului, punctul de trecere „Orlivka” și-a suspendat temporar activitatea, au anunțat autoritățile raionale din Ismail.

Punctul ucrainean Orlivka face parte din conexiunea transfrontalieră cu România prin Dunăre, către Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, din județul Tulcea. Poliția de Frontieră Română folosește și denumirea „Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea–Orlivka” pentru această legătură.

Deocamdată, autoritățile ucrainene nu au oferit informații privind eventualele victime sau amploarea pagubelor provocate de atac.

Reprezentanții administrației raionale au precizat că vor anunța momentul în care punctul de trecere își va relua activitatea.

Un nou atac, la câteva zile după prima lovitură

Este pentru a doua oară într-o singură săptămână când punctul de trecere Orlivka este vizat de forțele ruse.

În noaptea de 1 septembrie, armata rusă a atacat cu drone Shahed punctul de trecere internațional Orlivka, prin care se realizează legătura cu România prin intermediul unui serviciu de feribot.

Atacul a provocat atunci pagube la clădirile și infrastructura punctului de frontieră. În urma loviturilor au izbucnit și incendii în zonă.

Activitatea punctului de trecere a fost reluată ulterior.

Pe 2 septembrie, Serviciul Frontierei de Stat al Ucrainei a anunțat că punctul de trecere pentru transportul cu feribotul funcționează din nou. La acel moment, autoritățile au precizat că verificarea și trecerea persoanelor și a vehiculelor se desfășurau în regim normal.

Legătura dintre Orlivka și Isaccea

Punctul de trecere Orlivka este important pentru legătura dintre sudul Ucrainei și România. Traversarea Dunării se face cu bacul între Orlivka și Isaccea. Atacurile asupra infrastructurii din regiunea Odesa s-au intensificat în ultimele săptămâni.

În noaptea de 21 august, în timpul unui alt atac rusesc asupra regiunii, forțele Moscovei au lovit și punctul de trecere „Tabaki”, aflat la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova.

Clădirile și structurile punctului de trecere au fost atunci avariate.