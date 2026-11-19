Miliarde de euro din PNRR sunt în joc, iar timpul rămas pentru salvarea fondurilor europene se scurge rapid. Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, va răspunde joi, 19 noiembrie, la Interviurile „Adevărul”, întrebărilor despre negocierile de ultim moment cu Comisia Europeană, reformele restante și șansele României de a evita pierderea unei părți importante din banii europeni.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Foto: Facebook Mihai Ghighiu

De la ora 13.00, la Interviurile „Adevărul” fi abordat unul dintre cele mai controversate subiecte ale momentului: posibilitatea ca România să piardă o parte semnificativă din ultima tranșă de bani din PNRR, în condițiile în care mai multe reforme-cheie au rămas restante sau au fost implementate cu întârziere.

Mihai Ghigiu va explica ce șanse mai are România să salveze miliardele de euro aflate în joc și cum decurg negocierile purtate în aceste zile cu oficialii de la Bruxelles.

Ce șanse mai avem să „păcălim” Comisia Europeană

De ce a ajuns România în această situație? Mai pot fi convinși oficialii europeni să accepte soluții alternative? Cine poartă responsabilitatea pentru întârzierile acumulate și ce impact ar avea pierderea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență asupra investițiilor și proiectelor aflate în derulare? Sunt doar câteva dintre întrebările va răspunde ministrul.

Interviurile „Adevărul” pot fi urmărite în direct, începând cu ora 13.00, pe canalul de YouTube al Adevărul.

România riscă să piardă aproximativ 3,4 din cele 6,4 miliarde de euro din PNRR

Amintim că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a avertizat, săptămâna trecută, că mai multe jaloane sunt în continuare în zona de risc, inclusiv două reforme importante care vizează Agenția Națională de Integritate (ANI) și Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

O decizie a Comisiei Europene privind cererea de plată 5 este așteptată la finalul acestei săptămâni, în timp ce evaluarea cererii de plată 6 ar urma să fie încheiată la sfârșitul lunii noiembrie sau în primele zile din decembrie.

„Practic am ajuns în situaţia în care avem 104 de jaloane şi ţinte în cererea 6 şi din ele 32 au risc de a primi penalizări sau unele dintre ele risc de a nu primi nicio sumă aferentă cererii respective”, a explica ministrul Mihai Ghigiu la începutul lunii noiembrie.