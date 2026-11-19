Documente scurse din registrele oficiale rusești arată că Elizaveta Rozova și-ar fi schimbat numele în decembrie 2020, la scurt timp după ce jurnaliștii au dezvăluit presupusa sa legătură de rudenie cu Vladimir Putin.

Vladimir Putin și fiica sa ilegitimă, Elizaveta Rozova Foto: X

Președintele rus Vladimir Putin ar fi dispus ca fiica sa ilegitimă să își schimbe numele, pentru a ascunde legătura dintre cei doi și a crea aparența că tatăl ei ar fi fost un fost apropiat al liderului de la Kremlin, decedat în 2015.

Documente recent scurse din registrele de stare civilă din Rusia arată că Luiza Rozova, în vârstă de 23 de ani, a adoptat oficial numele unui fost colaborator apropiat al lui Putin, la numai câteva săptămâni după ce jurnaliștii au făcut publice informații despre presupusa sa origine.

Tânăra, care locuiește în prezent la Paris, figura anterior în documentele oficiale cu numele Elizaveta Vladimirovna Rozova. Patronimicul „Vladimirovna” indică, potrivit tradiției rusești, un tată cu prenumele Vladimir.

În prezent, numele său oficial este Elizaveta Olegovna Rudnova, patronimicul sugerând că tatăl său ar fi fost Oleg Rudnov, un confident al lui Putin, care a murit în 2015.

Schimbarea ar fi fost înregistrată în decembrie 2020, la aproximativ o lună după ce jurnaliștii publicației de investigații Proekt au dezvăluit presupusele legături de familie dintre tânără și liderul rus.

Jurnalistul de investigație Andrei Zaharov, unul dintre cei care au contribuit la publicarea dezvăluirilor, susține că Luiza ar fi fost instruită să adopte noua identitate pentru a ascunde legătura cu Putin.

„A făcut acest lucru, sau, mai exact, i s-a spus să o facă, exact la o lună după publicarea investigației noastre pentru Proekt, în noiembrie 2020”, a declarat jurnalistul.

Zaharov a explicat că Oleg Rudnov, al cărui nume a fost preluat de tânără, era un apropiat de lungă durată al lui Putin și unul dintre oamenii în care acesta avea încredere.

Printre altele, Rudnov ar fi cumpărat în numele liderului rus casa familiei sale din regiunea Tver.

De asemenea, potrivit jurnalistului, omul de afaceri ar fi făcut parte din cercul persoanelor care i-au oferit cadouri costisitoare Svetlanei Krivonoghih, mama Luizei și presupusa fostă parteneră a lui Putin.

Printre aceste cadouri s-ar fi numărat un apartament situat în apropierea Muzeului Ermitaj din Sankt Petersburg, celebrul complex muzeal găzduit în fostul Palat de Iarnă al țarilor Romanov.

Zaharov consideră că schimbarea numelui ar fi urmărit să creeze „o versiune oficială menită să discrediteze investigația noastră”.

În opinia sa, Putin și-ar fi „înregistrat practic fiica nelegitimă folosind numele și patronimicul unui prieten decedat”, pentru a ascunde relația dintre ei.

Documente noi confirmă schimbarea identității

Noile informații au apărut după ce Zaharov a analizat o scurgere recentă de date din baza de date a registrelor de stare civilă din Rusia.

Documentele arată că Luiza ar fi primit noile acte de identitate la sfârșitul lunii decembrie 2020.

Deși în 2024 apăruseră informații potrivit cărora tânăra deținea un pașaport pe numele Rudnova, anchetatorii nu reușiseră până acum să demonstreze că schimbarea fusese înregistrată oficial și că identitatea sa inițială fusese modificată.

Ambele nume sunt asociate aceleiași date de naștere: 3 martie 2003.

Luiza este considerată pe scară largă fiica lui Vladimir Putin și a Svetlanei Krivonogih, în vârstă de 49 de ani, despre care presa a scris că ar fi fost una dintre fostele partenere ale președintelui rus.

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Krivonogih ar fi lucrat în trecut ca femeie de serviciu, înainte de a acumula o avere estimată la aproximativ 75 de milioane de lire sterline, după ce ar fi intrat în cercul de apropiați al liderului de la Kremlin.

Interesele sale de afaceri includ o participație la Bank Rossia, instituție financiară despre care se știe că are legături strânse cu cercul de putere al lui Putin.

Numele său a fost asociat și cu un club de noapte din Sankt Petersburg, cunoscut pentru spectacolele sale cu caracter erotic.

Potrivit investigațiilor jurnalistice, Svetlana l-ar fi cunoscut pe Putin în anii 1990 și ar fi născut-o pe Luiza în perioada în care acesta era încă însurat cu Liudmila Putina.

Legături cu proprietăți de lux și cercul lui Putin

Oleg Rudnov, al cărui nume a fost adoptat ulterior de Luiza, ar fi fost implicat și în mai multe tranzacții imobiliare care au vizat femei despre care s-a afirmat că aveau legături cu președintele rus.

În 2006, acesta ar fi cumpărat un apartament de lux în Sankt Petersburg, care a fost transferat ulterior Svetlanei Krivonoghih.

Cinci ani mai târziu, Rudnov ar fi înregistrat pe numele său un apartament de tip penthouse în stațiunea Soci. Anchetatorii suspectează că proprietatea ar fi fost destinată Alinei Kabaeva, fostă campioană olimpică la gimnastică, despre care au existat numeroase informații privind o presupusă relație cu Putin.

Omul de afaceri a murit în Germania în 2015, cu cinci ani înainte ca Luiza să își schimbe oficial numele.

În trecut, tânăra își etala stilul de viață luxos pe Instagram, unde publica fotografii în haine ale unor branduri de lux și apărea în ipostaza de DJ în Rusia.

În octombrie 2021, contul său de Instagram a dispărut brusc. Ulterior, Luiza a reapărut în spațiul public la Paris.

Zaharov declara anterior că dispariția de pe rețelele sociale ar fi fost determinată de o intervenție din exterior.

„S-a întâmplat ceva în octombrie 2021, pentru că și-a șters contul de Instagram și nu a mai fost o persoană publică. Pare că cineva i-a spus: «Oprește-te»”, a afirmat jurnalistul.

În prezent, potrivit informațiilor apărute în presă, Luiza ar lucra la două galerii de artă din Paris, asociate cu expoziții cu tematică anti-război.

Prezența sa în mediul artistic parizian a provocat controverse în rândul disidenților ruși și al artiștilor ucraineni care au părăsit țara din cauza regimului lui Putin.

Într-o înregistrare video realizată pe o stradă din Paris, tânăra a fost confruntată de un jurnalist ucrainean, care l-a acuzat pe președintele rus că i-a ucis fratele.

Kremlinul nu recunoaște presupusa relație

Luiza nu a confirmat niciodată public că Vladimir Putin ar fi tatăl său.

Kremlinul a refuzat, de asemenea, să recunoască existența unei asemenea legături.

Atunci când publicația Proekt a făcut publice primele informații despre presupusa relație, în 2020, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat că „nu a auzit niciodată nimic” despre Svetlana Krivonogih.

Oficial, Vladimir Putin recunoaște doar două fiice, Maria Voronțova și Katerina Tihonova, provenite din căsătoria cu fosta sa soție, Liudmila Putina.