Șoferii care alimentează joi, 19 noiembrie, găsesc cea mai ieftină benzină și cea mai ieftină motorină din România la o stație din județul Constanța, potrivit datelor centralizate de platforma Peco Online. În marile orașe ale țării, prețurile minime la carburanți variază cu doar câțiva bani pe litru.

Prețurile la pompă pot varia de la o stație la alta Foto: arhivă Adevărul

Cea mai ieftină benzină standard se vinde joi cu 9,19 lei/litru la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, potrivit datelor Peco Online. Tot aici poate fi găsită și cea mai ieftină motorină standard din România, la 10,55 lei/litru.

Cele mai mici prețuri în marile orașe

În principalele centre urbane ale țării, cele mai mici prețuri afișate pentru benzină, motorină și GPL sunt următoarele:

București: benzină 9,24 lei/l, motorină 10,62 lei/l, GPL 4,78 lei/l;

Cluj-Napoca: benzină 9,19 lei/l, motorină 10,59 lei/l, GPL 4,78 lei/l;

Timișoara: benzină 9,22 lei/l, motorină 10,59 lei/l, GPL 4,85 lei/l;

Iași: benzină 9,24 lei/l, motorină 10,62 lei/l, GPL 4,85 lei/l;

Constanța: benzină 9,24 lei/l, motorină 10,62 lei/l, GPL 4,83 lei/l.

Foto: Peco Online

Datele arată că șoferii din Cluj-Napoca beneficiază de cel mai redus preț la benzină dintre cele cinci mari orașe analizate, în timp ce la motorină cele mai mici tarife sunt întâlnite atât în Cluj-Napoca, cât și în Timișoara.

Diferențe mici între orașe

Comparativ cu nivelurile minime înregistrate la nivel național, diferențele de preț din marile orașe sunt relativ reduse. La benzină, ecartul dintre cel mai mic preț național și cele mai avantajoase tarife din București, Iași sau Constanța este de doar 5 bani pe litru. În schimb, la motorină, diferența ajunge la 7 bani pe litru față de minimul consemnat la Eforie Nord.

Pentru un rezervor de 50 de litri, alegerea celei mai ieftine stații poate aduce o economie de câțiva lei la fiecare alimentare, diferența devenind semnificativă pentru șoferii care parcurg frecvent distanțe lungi.

Cum pot verifica șoferii cele mai mici prețuri

Prețurile la pompă pot varia de la o stație la alta și se modifică în funcție de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, a cursului valutar și a politicilor comerciale aplicate de companiile petroliere.