Cristi Chivu continuă să adune recunoașteri importante în fotbalul european. După ce a câștigat titlul în Italia cu Inter și a primit premiul „Panchina d'Oro”, antrenorul român a fost inclus pe lista candidaților pentru trofeul de „Cel mai bun antrenor” la Globe Soccer Awards.

Cristi Chivu Foto: EPA

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani a avut parte de un sezon foarte bun la conducerea formației din Milano. Inter a câștigat atât campionatul Italiei, cât și Cupa, iar rezultatele obținute de Chivu i-au adus o nominalizare importantă. Acesta va concura cu nume cunoscute din fotbalul mondial, printre care Luis Enrique, Luis de la Fuente și Mikel Arteta.

Cristi Chivu, pe lista nominalizaților la Globe Soccer Awards

Performanțele obținute în sezonul 2025-2026 i-au adus lui Cristi Chivu un loc printre candidații la premiul pentru cel mai bun antrenor. Românul se află astfel în compania unor tehnicieni de top, după ce a reușit să câștige două trofee importante alături de Inter.

Nominalizarea vine la scurt timp după ce Chivu a primit în Italia premiul „Panchina d'Oro”, una dintre cele mai importante distincții acordate antrenorilor din fotbalul italian.

Suporterii își pot vota favoriții până la sfârșitul lunii noiembrie

Câștigătorii vor fi stabiliți în urma voturilor fanilor și ale juriului. Gala Globe Soccer Awards este programată pe 28 decembrie, în Emiratele Arabe Unite.

Inter are mai multe prezențe pe lista nominalizărilor. Federico Dimarco și Lautaro Martinez se află în cursa pentru premiul de „Cel mai bun jucător”, în timp ce formația din Milano candidează la categoria „Clubul anului” în fotbalul masculin.

Tehnicienii nominalizați pentru „Cel mai bun antrenor” la ediția 2026 a Globe Soccer Awards