Premierul Luca Niculescu a explicat joi de ce i-a încredințat vicepremierului Marian Neacșu atribuții suplimentare în cadrul Guvernului, inclusiv avizarea proiectelor de acte normative cu impact bugetar. Șeful Executivului a invocat experiența social-democratului în administrația publică și nevoia unui control suplimentar asupra cheltuielilor statului, în contextul pregătirii bugetului.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Întrebat dacă, prin noile responsabilități acordate lui Marian Neacșu, România ajunge să aibă practic un al doilea premier, Luca Niculescu a respins implicit această interpretare și a vorbit despre experiența vicepremierului.

„Domnul Neacşu este unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia română. A lucrat cu multe guverne, îl cunosc de patru-cinci ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE, am lucrat foarte bine cu domnia sa. A lucrat cu domnul Ciucă, cu domnul Ciolacu, și în guvernul domnului Bolojan. Am văzut și oameni din opoziție care îi lăudau, îi recunoșteau meritele sale tehnice care sunt incontestabile”, a declarat premierul, potrivit Agerpres.

Niculescu a justificat atribuția de avizare a proiectelor cu implicații bugetare prin necesitatea unei verificări suplimentare a cheltuielilor aprobate de Guvern. Premierul a subliniat că această măsură este cu atât mai importantă în perioada în care se lucrează la construirea bugetului.

„Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea actelor cu un impact bugetar în Guvern mi se pare că adaugă un filtru suplimentar pentru că suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim foarte atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm”, a spus Luca Niculescu.

În privința coordonării ministerelor conduse de reprezentanți ai PSD, premierul a precizat că nu este vorba despre o practică nouă. El a explicat că, în guvernele anterioare, responsabilitățile erau împărțite între mai mulți vicepremieri, fiecare ocupându-se de ministerele asociate partidului din care provenea.

„Apoi sigur, se ocupă și de se mai ocupă de coordonarea funcţională a unor minister, ministerele PSD, dar e ceea ce se întâmpla și în anii trecuți, dar atunci erau mai mulți vicepremieri și fiecare se ocupa de partidul din care făcea parte”, a adăugat premierul.

Ce atribuții a primit Marian Neacșu

Noile responsabilități ale vicepremierului Marian Neacșu au fost stabilite printr-o decizie publicată miercuri în Monitorul Oficial. Documentul prevede că acesta va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de ministerele din Guvern.

De asemenea, Neacșu va asigura coordonarea funcțională a zece ministere, inclusiv a celor ale căror proiecte intră în procedura de avizare, precum și a ministrului delegat pentru învățământ preuniversitar.

Vicepremierul are și responsabilități legate de coordonarea reformei companiilor de stat.