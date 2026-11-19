Pentru generația care astăzi are între 18 și 26 de ani, ideea de a merge la magazin și de a nu găsi pâine, ulei sau carne poate părea greu de imaginat. În România anului 1987, însă, lipsurile făceau parte din viața cotidiană. Până când oamenii s-au revoltat.

Coadă la alimentară în comunism Foto: Memorialsighet.ro

În 1987, anul în care, la mijlocul lunii noiembrie, aproximativ 5.000 de muncitori au ieșit pe străzile Brașovului scandând „Jos Ceaușescu!” și „Vrem mâncare la copii!”, televizorul, alb-negru, fără telecomandă, avea un program de numai două ore pe zi, încălzirea locuințelor era afectată de economiile drastice de energie, iar cumpărăturile presupuneau adeseori ore întregi de așteptare. Adică un scenariu apocaliptic pentru tinerii din prezent. A fost unul dintre anii în care românii au simțit din plin prețul politicilor de austeritate ale regimului Ceaușescu. Era o Românie în care oamenii nu se întrebau ce-și doresc să facă în ziua respectivă, ci de unde reușesc să-și cumpere ingredientele pentru o masă de duminică, uneori singura zi în care își permiteau o masă sățioasă.

Cumpărăturile, mai mult noroc decât alegere

Imaginează-ți că te trezești într-o dimineață de iarnă, în 1987. Nu ai telefon mobil, nu poți verifica vremea pe internet, nu poți comanda micul dejun și nici nu ai certitudinea că vei găsi în magazin ceea ce ai nevoie. Înainte de serviciu sau de școală, familia trebuie să se gândească la cumpărături, la alimentele care ar putea apărea în magazine și la cum vor face față frigului din apartament.

Pentru românii care au trăit acei ani nu e poveste, ci realitatea de zi cu zi pe care au trăit-o.

În România anilor '80, simpla intrare într-un magazin alimentar nu garanta că vei putea cumpăra ceea ce îți doreai. Pâinea, carnea, zahărul, uleiul și alte produse de bază deveniseră greu de găsit, iar raționalizarea alimentelor era o realitate pentru numeroase familii. Potrivit Muzeului Național de Istorie a României, începând din 1982, regimul a impus un program alimentar prezentat drept unul „științific”, care stabilea limite de consum pentru populație.

„În anii ’80 situaţia s-a deteriorat atât de mult încât pâinea şi alimentele de bază erau cumpărate pe bază de cartele. Un regim alimentar „ideal” pe care trebuie să-l respecte românii, începând cu 1982, a însemnat practic înfometarea populaţiei (caloriile impuse românilor îi transformau într-un fel de deţinuţi politici). (...) În 1985, penuria alimentelor şi restricţiile de energie ating cote alarmante. Programul 1 al Televiziunii Române este redus la 2 ore pe zi, programul 2 este suprimat, la fel posturile teritoriale de radio; restaurantele şi cinematografele sunt obligate să închidă la orele 22. Se raţionalizează benzina (30 litri pe lună); maşinile cu număr par circulau o duminică, iar cele cu număr impar în duminica următoare. Se întrerupea curentul în fiecare zi, becurile trebuiau să fie doar de 40W, iar propaganda ceauşistă vorbea de anii-lumină ai epocii. Totodată, combinatele energofage consumau aproape tot potenţialul energetic al ţării”, menționează sursa citată, în „Epoca de Aur. Între propagandă şi realitate”.

Pentru cineva născut după 2000, diferența este enormă. Astăzi poți intra într-un supermarket și poți alege între mai multe mărci de ulei, lapte sau pâine. În 1987, problema era să găsești, pur și simplu, când intrai în magazin, pe raft, o sticlă de ulei, pentru că, pentru lapte, te trezeai în miez de noapte și luai calea magazinului, unde se făceau cozi uriașe, iar membrii familiei se rânduiau pentru a rezista așteptării în frig.

Cât câștiga un român în 1987 și ce putea cumpăra din salariu

Una dintre cele mai interesante comparații este cea dintre salariile de atunci și cele din prezent.

Potrivit datelor statistice istorice publicate de Casa Națională de Pensii Publice, salariul mediu net lunar în 1987 era de aproximativ 2.872 de lei.

În 2026, câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.717 lei, în septembrie, potrivit Institutului Național de Statistică. Deși cifrele nu pot fi comparate direct, pentru că au existat schimbări monetare, inflație, transformări economice și diferențe importante între economia comunistă și economia de piață, dacă raportăm salariul la prețul unor produse obținem o perspectivă interesantă. Uleiul costa în 1987, de exemplu, 14- 17 lei litrul, zahărul – 11-14 lei/kg, făina – 5 lei/kg, iar carnea de porc – 34 - 37 de lei/kg. Astăzi, găsim uleiul la aproximativ 7 lei/l, zahăr putem cumpăra cu mai puțin de 4 lei/kg, iar făina este disponibilă și la 2 lei/kg, deși pentru fiecare dintre produse găsim și variante ceva mai scumpe. Chiar dacă și-ar fi permis oricum mai puține alimente decât pot cumpăra astăzi cu un salariu mediu, principala problemă a românilor nu era costul, ci faptul că nu puteai găsi mai nimic, din cauza raționalizării produselor. „Aveam bani și n-aveam ce cumpăra”, își amintesc astăzi părinții, dar mai ales bunicii tinerilor născuți după 2000.

Alimentele de bază erau pe cartelă, iar oamenii, deși aveau bani economisiți pe librete CEC, nu puteau cumpăra decât rația lunară fixă (de exemplu, 1 litru de ulei și 1 kg de zahăr de persoană) și doar după ore întregi de stat la coadă.

„Îți mulțumesc, partid iubit, că m-ai călit!”

În iernile din comunism, frigul devenea o problemă în interiorul casei. Astăzi, dacă banii sunt puțini, alegem dacă închidem caloriferul. În comunism nu grija facturilor uriașe la gaze sau electricitate era problema, ci faptul că depindeai de sistemul centralizat, o situație care se mai întâlnește în prezent în anumite orașe sau cartiere. Criza energetică a dus, în anii ’80, la restricții severe privind încălzirea, iluminatul și consumul casnic de electricitate. Oamenii purtau haine groase chiar și în interiorul locuințelor și foloseau diverse improvizații pentru a se încălzi. Încălzeau, de exemplu, apă pe care o turnau în sticle și le strecurau sub plapumă. Plăpumile călduroase deveniseră bunuri de mare preț, ca și hainele din lână împletite de bunici.

Printre români, dintotdeauna chitiți să facă haz de necaz, circulau, de altfel, mostre de umor negru anticomunist. „Afară-i frig, în casă-i frig/Deschid fereastra larg și strig/Îți mulțumesc, Partid iubit/Că m-ai călit!” este o astfel de „răcorire” pe care românii și-o mai permiteau. Pentru că astfel de încercări poetice nu puteau fi scrise, românii care le auzeau le și completau după cum îi ajuta inspirația: „Afară-i frig, în casă-i frig/Deschid fereastra... și-o închid/Și-ți mulțumim, Partid iubit/Că ne-ai călit!” sau „Afară-i frig, în casă-i frig/Mă bag la duș, dar apa-i rece/Mă fac covrig/Că poate-mi trece...”.

Două ore de program, între 20,00 și 22,00

Dacă astăzi televizorul poate rămâne pornit ore întregi și avem la dispoziție zeci sau chiar sute de canale, în 1987 românii aveau parte de un program extrem de limitat. Singurul program TV disponibil era dominat aproape integral de propagandă comunistă, știri despre realizările partidului și cultul personalității lui Nicolae și Elena Ceaușescu.

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Începând cu ianuarie 1985, sub pretextul economisirii energiei electrice, regimul a suspendat Programul 2 și a redus emisia Programului 1 al Televiziunii Române la doar două ore pe zi (de luni până vineri), conform datelor istorice Rador. Abia din noiembrie 1988 programul a fost prelungit cu o oră, începând de la 19:00.

Programul celor două ore de emisie începea la 20:00 cu „Telejurnalul”, jurnalul principal de știri, care nu prezenta ceea ce regăsim astăzi într-un astfel de program, ci difuza vizitele de lucru ale cuplului Ceaușescu, telegramele de felicitare, rapoartele despre depășirea planului cincinal în industrie și agricultură, precum și știri negative despre crizele și grevele din țările capitaliste.

Defilare în comunism Foto: Arhiva

Ce mai vedeau românii? Emisiuni politico-ideologice și economice, adică reportaje regizate despre realizările socialismului și îndemnuri la muncă patriotică, sub titluri precum „Tribuna TV”, „Ctitorii ale Epocii de Aur” etc. În cursul săptămânii, se difuzau și programe culturale, emisiuni de folclor și filme cenzurate, teatru TV și, sâmbăta, celebra emisiune Teleenciclopedia, una dintre puținele producții cu adevărat apreciate de public. La 21,50 era prezentat Telejurnalul de noapte, iar emisia era încheiată cu imnul, pe atunci „Trei culori”, după care pe ecranele românilor își făceau apariția „puricii”.

Blocurile comuniste erau pline de antene improvizate, iar românii din zonele de graniță făceau tot ce le stătea în putință, orientând antenele, să recepteze posturile din Iugoslavia, Bulgaria sau URSS.

Cei mai norocoși dintre români apelau la aparatele video aduse ilegal din străinătate, organizând seri de vizionare în apartamente.

Teama de a vorbi despre ceea ce deranja, aproape generalizată

Lipsurile materiale erau doar o parte a realității. Viața în România anului 1987 însemna și restricții asupra informației și exprimării publice. Presa, radioul și televiziunea erau controlate de stat, informațiile difuzate respectau doar linia oficială a regimului, iar libertatea presei, în sensul actual, era cel mult o dorință, dar una pe care nu o puteai expune cu voce tare.

Securitatea supraveghea societatea, iar cine colabora cu Securitatea puteai doar să bănuiești, fără să ai certitudini, astfel că teama de a vorbi liber era prezentă în viața multora. Este o realitate greu de explicat tinerilor care astăzi publică fără niciun fel de restricții opinii pe Facebook, TikTok sau Instagram, urmăresc presa internațională și accesează informații din orice colț al lumii.

Ce însemna exprimarea unor opinii contrare Partidului Comunist Român (PCR) sau criticarea regimului? Represalii severe, orchestrate de Securitate. Puteai fi condamnat la închisoare, pentru că în Codul Penal al Republicii Socialiste România exista Articolul 166 (Propaganda împotriva orânduirii socialiste), care prevedea pedepse cu închisoarea de la 5 la 15 ani pentru faptele încadrate în această infracțiune. Distribuirea de manifeste și alte forme de propagandă împotriva regimului puteau atrage sancțiuni penale. Pentru a nu risca să fie criticat internațional pentru existența deținuților politici, regimul înscena, în astfel de situații, infracțiuni de drept comun, acuzându-i pe criticii regimului de speculă, ultraj, delapidare etc. O altă metodă de a-i „liniști” pe refractari, mult mai gravă, era internarea forțată la Psihiatrie.

Ce mai puteai păți? Puteai să-ți pierzi locul de muncă sau să fii retrogradat dacă erai o persoană cu „atitudine dușmănoasă”. Pentru a nu fi arestat pentru „parazitism social”, erai obligat să accepți munci necalificate, prost plătite, adesea departe de casă.

Tineri care aveau îndrăzneala să spună bancuri politice sau să scrie lozinci anticomuniste erau exmatriculați, pierzându-și dreptul de a mai studia în țară.

Și avea de suferit nu doar românul care îndrăznea să supere regimul, ci și familia acestuia.

Părinții, frații sau copiii nu mai puteau avansa la locul de muncă, nu primeau aprobare pentru a călători în străinătate (un drept oricum greu de obținut) și le era blocat accesul la anumite facultăți (precum Dreptul sau Relațiile Internaționale). Cei bănuiți de „atitudine dușmănoasă” erau urmăriți inclusiv cu tehnică operativă, aveau corespondența deschisă și cenzurată, erau supravegheați în viața de zi cu zi de agenți și informatori recrutați din rândul colegilor, vecinilor sau chiar al prietenilor. Este motivul pentru care mulți oameni ajunseseră să se suspecteze reciproc.

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Existau și cazuri extreme, în care represiunea însemna bătăi crunte în timpul anchetelor, deportări în alte județe etc.

Între nostalgii și mărturii

O bună parte dintre românii care au trăit pe propria piele ororile descrise extrem de fugitiv în rândurile de mai sus sunt, aproape greu de înțeles, nostalgici după acele vremuri. Vedem pe rețelele sociale postate fotografii cu jucăriile de atunci, cu uniformele șoimilor patriei sau ale pionierilor, cu mesele întinse de sărbători, fotografii la care se adună, invariabil, zeci, sute de comentarii despre „ce frumos era odată”.

Unii oameni își amintesc copilăria, prietenii, vecinii și sentimentul de comunitate, își amintesc „ceaiurile” care le-au marcat tinerețea, orele în care se pierdeau la joacă alături de prieteni până când o mamă nervoasă trezea tot cartierul strigându-și de la fereastră copilul, jocurile, bucuria de a se vizita zilnic etc. și zugrăvesc, astfel, idilic, o întreagă epocă. Alții vorbesc despre lipsuri, teamă, frig, cozile la alimente și restricțiile impuse de regim.

Pentru cei care nu au trăit perioada, imaginile cu televizoare vechi, casete video, telefoane fixe pe care nu ar ști să le folosească și jucării de altădată pot părea interesante sau chiar romantice. Când, în schimb, te gândești că în spatele lor se aflau și familii care calculau fiecare aliment, oameni care stăteau la coadă în frig, copii care primeau portocale doar de sărbătorile de iarnă și adulți care nu puteau vorbi liber despre ceea ce gândeau, perspectiva se schimbă.

Pentru cei născuți după 2000, lucruri considerate astăzi normale, precum alegerea alimentelor în magazin, accesul neîngrădit la informație, locuința încălzită și libertatea de a spune ce gândești, care nu erau garantate în România anului 1987, ar trebui cântărite mai mult atunci când idealizează un regim sau se lasă seduși de diverse opinii din mediul online. Iar primii care pot depune mărturie despre „ce bine era în comunism” sunt chiar membrii familiei, pe care i-am putea provoca să-și amintească.