Putin nu a decis dacă merge la summitul G20 din Miami, în timp ce Zelenski spune că este gata să se întâlnească cu liderul rus

Președintele rus Vladimir Putin nu a decis încă dacă va participa la summitul G20 de la Miami, programat pentru 14 și 15 decembrie, a anunțat Kremlinul. Declarația vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat dispus să se întâlnească cu Putin în cadrul reuniunii, dacă ambii lideri vor fi prezenți.

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: AFP

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova nu știe deocamdată dacă liderul rus va merge în Statele Unite.

„Nu știm încă dacă va merge la Miami”, a spus Peskov, potrivit Interfax și Reuters.

La rândul său, consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a afirmat că posibilitatea participării lui Putin la summitul G20 „nici măcar nu a fost discutată” la Moscova.

În aprilie, Kremlinul sugerase că Putin ar putea participa la reuniune, după ce Donald Trump afirmase că prezența liderului rus ar putea fi utilă.

Zelenski: „Trebuie să ne întâlnim”

Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru Deutsche Welle că este pregătit să se întâlnească cu Vladimir Putin la summitul G20, în cazul în care ambii vor fi invitați.

„Da, desigur”, a răspuns Zelenski când a fost întrebat dacă s-ar întâlni cu liderul de la Kremlin.

„Trebuie să venim. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a precizat că, într-o asemenea întâlnire, cel mai important ar fi rezultatul, nu declarațiile celor doi lideri.

„Nu cuvintele contează. (...) Contează doar rezultatul”, a afirmat el.

Kremlinul a reiterat însă poziția potrivit căreia, dacă Zelenski dorește să aibă o întâlnire cu Putin, liderul ucrainean ar trebui să vină la Moscova.

SUA încearcă să relanseze negocierile

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au efectuat recent vizite atât la Moscova, cât și la Kiev. Zelenski a calificat deplasarea acestora drept un „semnal pozitiv” și a spus că oficialii americani au venit cu „câteva idei bune” pentru discuțiile privind încheierea războiului.

Liderul ucrainean a indicat și posibilitatea ca o viitoare întâlnire trilaterală Rusia-Ucraina-SUA să fie organizată în Turcia, Emiratele Arabe Unite, Elveția sau într-o altă țară.

Între timp, Donald Trump și Vladimir Putin au discutat telefonic despre războiul din Ucraina, într-o convorbire descrisă de Kremlin drept „extrem de sinceră”.

Statele Unite dețin în acest an președinția G20. Rusia a continuat să participe la reuniunile grupului, iar Moscova a anunțat că va trimite oficiali și la o reuniune dedicată energiei, programată săptămâna viitoare la Houston.