search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Putin laudă soldații nord-coreeni care luptă „eroic” în Ucraina, într-o scrisoare către Kim Jong-un

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin i-a numit „eroi” pe soldații nord-coreeni trimiși să lupte în Ucraina, într-o scrisoare adresată lui Kim Jong-un, a relatat vineri presa de stat din Coreea de Nord.

Putin i-a lăudat pe soldații trimiși de Kim Jong-un pe frontul din Ucraina FOTO EPA-EFE
Putin i-a lăudat pe soldații trimiși de Kim Jong-un pe frontul din Ucraina FOTO EPA-EFE

Într-un mesaj ce marchează aniversarea eliberării Coreei de sub dominația japoneză, Putin și-a amintit cum unitățile Armatei Roșii sovietice și forțele nord-coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupației coloniale a Japoniei, relatează The Guardian.

„Legăturile de prietenie militantă, bunăvoință și ajutor reciproc, consolidate în zilele de război de demult, rămân solide și de încredere și astăzi”, a scris Putin în scrisoarea dezvăluită de presa de stat nord-coreeană.

„Acest lucru a fost pe deplin dovedit de participarea eroică a soldaților RPDC la eliberarea teritoriului regiunii Kursk de sub ocupația ucraineană”, a adăugat el, potrivit agenției KCNA, folosind denumirea oficială a Coreei de Nord.

La începutul acestui an, forțele ruse au desfășurat o contraofensivă pentru a elimina ultimele poziții ale Kievului din regiunea rusească Kursk, unde Ucraina își stabilise un punct de sprijin anul trecut.

Rusia și Coreea de Nord au dezvoltat legături tot mai strânse, cele două țări semnând anul trecut un pact de apărare reciprocă, în timpul vizitei lui Putin în statul izolat. În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a trimis un contingent de soldați pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.

Agențiile de informații sud-coreene și occidentale au afirmat că Phenianul a trimis în 2024 peste 10.000 de soldați în regiunea rusă Kursk, împreună cu obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și mii au fost răniți luptând pentru Rusia, potrivit Seulului. Serviciul de informații sud-coreean a declarat în iunie că Phenianul este potențial pregătit să trimită mai multe trupe în Rusia.

Scrisoarea a fost înmânată de președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, care s-a întâlnit cu Kim în timpul unei vizite oficiale la Phenian, joi.

Volodin i-a mulțumit lui Kim pentru „trimiterea de soldați excepționali în operațiunile de eliberare a Kurskului, pentru alungarea agresorilor ucraineni”, potrivit KCNA.

El a adăugat că Rusia nu va uita niciodată trupele nord-coreene „care au luptat cu prețul vieții lor în Rusia”.

Putin a avut o convorbire telefonică cu Kim marți, informându-l despre discuțiile planificate cu președintele american Donald Trump în Alaska, vineri, potrivit oficialilor ruși.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei”
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Vremea în România până la mijlocul lunii septembrie
mediafax.ro
image
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani
fanatik.ro
image
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”
libertatea.ro
image
Avertisment pentru românii care au vizitat Italia: Actele de identitate scanate la recepție, furate de hackeri
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
observatornews.ro
image
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Vacanță de coșmar pentru un turist. Trântit de elefant după ce a vrut un selfie cu animalul, bărbatul a mai primit și o amendă usturătoare
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Premieră! Gigi Becali a spus un singur lucru, după ce FCSB și-a aflat adversara din play-off
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Programul Rabla ar putea fi reluat în septembrie, cu un buget diminuat la 200 de milioane de lei
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Tradiții și superstiții de Sfânta Maria. Ce să respecte credincioșii, vineri, 15 August
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?