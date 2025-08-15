Putin laudă soldații nord-coreeni care luptă „eroic” în Ucraina, într-o scrisoare către Kim Jong-un

Președintele rus Vladimir Putin i-a numit „eroi” pe soldații nord-coreeni trimiși să lupte în Ucraina, într-o scrisoare adresată lui Kim Jong-un, a relatat vineri presa de stat din Coreea de Nord.

Într-un mesaj ce marchează aniversarea eliberării Coreei de sub dominația japoneză, Putin și-a amintit cum unitățile Armatei Roșii sovietice și forțele nord-coreene au luptat împreună pentru a pune capăt ocupației coloniale a Japoniei, relatează The Guardian.

„Legăturile de prietenie militantă, bunăvoință și ajutor reciproc, consolidate în zilele de război de demult, rămân solide și de încredere și astăzi”, a scris Putin în scrisoarea dezvăluită de presa de stat nord-coreeană.

„Acest lucru a fost pe deplin dovedit de participarea eroică a soldaților RPDC la eliberarea teritoriului regiunii Kursk de sub ocupația ucraineană”, a adăugat el, potrivit agenției KCNA, folosind denumirea oficială a Coreei de Nord.

La începutul acestui an, forțele ruse au desfășurat o contraofensivă pentru a elimina ultimele poziții ale Kievului din regiunea rusească Kursk, unde Ucraina își stabilise un punct de sprijin anul trecut.

Rusia și Coreea de Nord au dezvoltat legături tot mai strânse, cele două țări semnând anul trecut un pact de apărare reciprocă, în timpul vizitei lui Putin în statul izolat. În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a trimis un contingent de soldați pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.

Agențiile de informații sud-coreene și occidentale au afirmat că Phenianul a trimis în 2024 peste 10.000 de soldați în regiunea rusă Kursk, împreună cu obuze de artilerie, rachete și sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune.

Aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și mii au fost răniți luptând pentru Rusia, potrivit Seulului. Serviciul de informații sud-coreean a declarat în iunie că Phenianul este potențial pregătit să trimită mai multe trupe în Rusia.

Scrisoarea a fost înmânată de președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, care s-a întâlnit cu Kim în timpul unei vizite oficiale la Phenian, joi.

Volodin i-a mulțumit lui Kim pentru „trimiterea de soldați excepționali în operațiunile de eliberare a Kurskului, pentru alungarea agresorilor ucraineni”, potrivit KCNA.

El a adăugat că Rusia nu va uita niciodată trupele nord-coreene „care au luptat cu prețul vieții lor în Rusia”.

Putin a avut o convorbire telefonică cu Kim marți, informându-l despre discuțiile planificate cu președintele american Donald Trump în Alaska, vineri, potrivit oficialilor ruși.