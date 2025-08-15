Majoritatea americanilor nu au încredere că Trump ar putea lua decizii legate de războiul dintre Rusia și Ucraina

Majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii legate de războiul dintre Rusia și Ucraina, înaintea întâlnirii sale cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unui sondaj publicat joi, 14 august.

Aproape 60% dintre respondenți au declarat, într-un sondaj realizat de Pew Research Center, că sunt „nu prea încrezători” sau „deloc încrezători” că Trump poate lua „decizii înțelepte” cu privire la cel mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial, scrie Politco.

Democrații și-au exprimat un nivel semnificativ mai scăzut de încredere în capacitatea președintelui de a lua decizii, comparativ cu republicanii, în sondajul realizat la începutul lui august.

Totuși, Trump a pierdut încredere și în rândul republicanilor — 73% au declarat pentru Pew că au încredere parțială sau totală în abilitatea sa de a gestiona războiul, față de 81% în iulie 2024.

Americanii sunt împărțiți în mod egal în privința faptului dacă SUA are sau nu responsabilitatea de a ajuta Ucraina să se apere în acest război, democrații fiind mult mai predispuși să sprijine implicarea americană.

Cu toate acestea, mai puțin de o treime dintre americani consideră războiul o amenințare majoră pentru interesele SUA — o scădere puternică față de 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă asupra țării vecine.

În prezent, americanii sunt mai puțin înclinați decât în martie să spună că Trump favorizează prea mult Rusia în acest conflict. Schimbarea vine în contextul în care Trump și-a modificat poziția publică asupra războiului în ultimele luni, adoptând un ton tot mai critic.

Sondajul a fost realizat online și telefonic în perioada 4-10 august, pe un eșantion aleatoriu de 3.554 de adulți. Marja de eroare este de ±1,8 puncte procentuale.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska vineri de la ora locală 11.30 (22.30 ora României), a anunțat joi Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului.

Ușakov a declarat că cei doi lideri se vor întâlni mai întâi între patru ochi, însoțiți doar de traducători. Cei doi lideri vor discuta despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, a spus oficialul rus.