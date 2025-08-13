Vladimir Putin şi Kim Jong Un se angajează să „consolideze” cooperarea între Rusia și Coreea de Nord

Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au angajat, în cadrul unei convorbiri telefonice, să „consolideze cooperarea” între ţările lor.

Salutând parteneriatul lor strategic „în toate domeniile" semnat în 2024, în special un pact de apărare reciprocă, cei doi lideri „şi-au confirmat dorinţa de a consolida cooperarea în viitor", a relatat miercuri de agenţia presă nord-coreeană ACTC, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Convorbirea a avut loc marţi, cu doar câteva zile înainte de un summit programat pentru 15 august între preşedintele Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, în Alaska, pentru a discuta o soluţie la războiul din Ucraina.

De la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, relaţiile dintre Moscova şi Phenian s-au dezvoltat semnificativ.

Coreea de Nord a participat activ la conflict, furnizând aliatului său mii de soldaţi, pe lângă arme şi muniţii.

în vara anului trecut, Vladimir Putin și Kim Jong-un au semnat de acord de parteneriat între Rusia și Coreea de Nord, pe care Kim l-a descris ca fiind „pașnic și defensiv” și despre care Putin a spus că nu exclude „acordarea de asistență reciprocă în cazul unei agresiuni împotriva uneia dintre părțile” semnatare.