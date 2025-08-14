Rusia şi Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri de război, înaintea summitului din Alaska

Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul unui summit foarte aşteptat între liderul rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, relatează AFP şi Reuters.

Potrivit ministerului rus al Apărării, 84 de militari ruşi „s-au întors de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev. La schimb, au fost predaţi 84 de prizonieri de război din cadrul forţelor armate ucrainene”, scrie News.

Ucraina a anunţat, la rândul său, că a repatriat 84 de persoane în cadrul ultimului schimb cu Rusia, care a inclus zeci de civili. Cel puţin unul fusese deţinut timp de peste un deceniu în Rusia.

Schimbul de joi a inclus 33 de soldaţi şi 51 de civili, potrivit Comitetului de Stat ucrainean responsabil cu prizonierii de război, care a adăugat că unul dintre prizonieri a petrecut mai mult de 4.000 de zile în captivitate. Un altul era un profesor de şcoală primară capturat de separatiştii susţinuţi de Rusia în 2019.

„Printre civilii eliberaţi astăzi se află cei care erau deţinuţi de ruşi din 2014, 2016 şi 2017”, a scris preşedintele Volodimir Zelenski pe X. „Printre militarii eliberaţi astăzi se află apărătorii Mariupolului”, a precizat el.