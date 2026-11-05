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Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

Război în Ucraina
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Kremlinul nu mai consideră că Donald Trump poate determina Ucraina să accepte un acord de pace în condițiile impuse de Rusia. În acest context, Moscova intenționează să intensifice presiunea militară asupra Kievului și se pregătește pentru un război de lungă durată.

Președintele rus și omologul american
Vladimir Putin și Donald Trump Foto: Profimedia

Potrivit Bloomberg, care citează surse familiarizate cu situația, Vladimir Putin intenționează să sporească presiunea militară atât asupra Ucrainei, cât și asupra aliaților săi europeni.

Un factor important în calculele Kremlinului îl reprezintă rezultatul alegerilor intermediare din Statele Unite. Potrivit surselor citate de publicație, o eventuală slăbire a poziției politice a lui Trump după înfrângerea republicanilor ar putea influența semnificativ evoluția războiului.

Moscova ar urma să caute modalități de eliminare a sancțiunilor americane și să încerce să îl convingă pe liderul de la Casa Albă că relațiile economice dintre cele două țări pot fi reluate fără să fie necesară încheierea războiului.

În același timp, Bloomberg consideră puțin probabil ca înfrângerea republicanilor în alegerile pentru Congres să determine administrația Trump să își intensifice sprijinul pentru Kiev și capitalele europene.

„Spațiul său de manevră pentru a-l determina pe Zelenski să accepte un acord s-ar putea reduce. Acest lucru i-ar putea permite, la rândul său, lui Putin să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei”, au declarat sursele citate de Bloomberg.

Negocierile de la Abu Dhabi și posibila întâlnire din China

Reluarea negocierilor de pace la care urmează să participe reprezentanți ai Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei este programată pentru 10 și 11 noiembrie, la Abu Dhabi.

Potrivit Bloomberg, Vladimir Putin nu dă deocamdată semne că ar fi dispus să renunțe la cererile sale teritoriale maximaliste în privința Ucrainei.

În plus, liderul de la Kremlin și Donald Trump s-ar putea întâlni în această lună în China, în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), găzduit de președintele chinez Xi Jinping.

O asemenea întrevedere i-ar oferi lui Putin o nouă ocazie de a încerca să îl atragă pe liderul american de partea sa.

La eventualele discuții nu ar urma să participe nici reprezentanții Ucrainei, nici partenerii europeni. Cu toate acestea, potrivit Bloomberg, autoritățile de la Moscova nu se așteaptă la un progres semnificativ în urma întâlnirii.

Rusia își majorează cheltuielile militare. Iranul ar putea complica negocierile

După ce întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump, desfășurată în august 2025 în Alaska, s-a încheiat fără rezultate concrete, Kremlinul a prevăzut o creștere substanțială a bugetului apărării.

Bloomberg scrie că cheltuielile militare ale Rusiei pentru 2026 au fost majorate cu aproximativ 60 de miliarde de dolari, ajungând la aproape 200 de miliarde de dolari. Proiectul bugetar prevede menținerea unui nivel similar al cheltuielilor și în 2027.

În același timp, procesul diplomatic de la Abu Dhabi ar putea fi afectat de o escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, în cazul în care Donald Trump își pune în aplicare amenințările privind reluarea atacurilor asupra Iranului.

Emily Ferris, cercetătoare la Institutul Regal pentru Studii de Apărare și Securitate (RUSI), cu sediul la Londra, avertizează că președintele american ar putea să își îndrepte atenția de la Ucraina către Iran, dacă Rusia continuă să insiste asupra revendicărilor teritoriale.

Potrivit acesteia, o asemenea schimbare de priorități ar putea afecta sprijinul militar american pentru Kiev.

„Acest lucru ar putea pune în pericol ajutorul militar al Statelor Unite pentru Ucraina, pe motiv că fondurile respective ar trebui folosite împotriva Iranului sau pentru susținerea sistemelor de apărare antiaeriană ale Israelului”, a explicat Ferris.

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