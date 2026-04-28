Putin confirmă că a primit un mesaj de la liderul suprem al Iranului, în ciuda speculațiilor privind starea acestuia: „Să-i transmiteți aprecierea mea”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că a primit săptămâna trecută un mesaj de la liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, despre care nu au mai existat informații publice de mai bine de șase săptămâni. Liderul de la Kremlin a lăudat rezistența Iranului în actualul context geopolitic.

„Vă rog să-i transmiteţi liderului suprem aprecierea mea pentru mesajul său şi urările mele de sănătate şi bunăstare”, a afirmat Putin luni, în cadrul unei întâlniri desfășurate la Sankt Petersburg cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, potrivit unui comunicat al Kremlinului, citat de CNN.

„Vedem cât de curajos şi eroic luptă poporul iranian pentru independenţa şi suveranitatea sa”, a spus Putin, adăugând că Rusia „va face tot ceea ce este în interesul dumneavoastră și al tuturor popoarelor din regiune pentru a se asigura că această pace este realizată cât mai repede posibil”.

Declarațiile vin pe fondul numeroaselor semne de întrebare legate de starea de sănătate a lui Khamenei, în contextul absenței sale prelungite, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Absența totală a imaginilor, înregistrărilor sau aparițiilor publice alimentează speculațiile inclusiv în Iran, unde circulă intens întrebarea „unde este Mojtaba?”. Mojtaba Khamenei se află încă în recuperare după rănile severe provocate de atacul aerian care l‑a ucis pe tatăl său, Ayatollahul Ali Khamenei, la începutul războiului, afirmă trei persoane apropiate cercului său de putere, citate de Reuters.

La rândul său, secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul are „indicii” că Khamenei este încă în viață, însă a subliniat că există incertitudini privind autoritatea reală a acestuia.

„Nu avem dovezi că nu ar fi în viață. Cred că a fi în viață și a fi la putere sunt două chestiuni diferite”, a spus Rubio într-un interviu acordat Fox News.

În paralel, un raport al Reuters, citând surse anonime, susține că liderul suprem participă la întâlniri cu oficiali de rang înalt prin conferințe audio și continuă să fie implicat în luarea deciziilor majore, inclusiv în ceea ce privește războiul și eventualele negocieri cu Washingtonul.



