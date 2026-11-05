Putin l-a decorat pe șeful separatiștilor din Transnistria. Republica Moldova anunță sancțiuni împotriva lui Krasnoselski după revenirea din Rusia

Vladimir Putin i-a înmânat miercuri lui Vadim Krasnoselski, liderul administrației separatiste de la Tiraspol, „Ordinul de Onoare” al Federației Ruse. Vizita lui Krasnoselski la Moscova și decorarea acestuia de către președintele rus au provocat o reacție dură la Chișinău. Autoritățile moldovene califică gestul Kremlinului drept o provocare și anunță măsuri restrictive împotriva liderului separatist.

Putin l-a decorat pe Krasnoselski Foto: FB Vitalie Cojocari

Biroul Politici de Reintegrare din Republica Moldova a condamnat deplasarea liderului transnistrean în Federația Rusă, susținând că aceasta face parte dintr-un șir de acțiuni prin care Moscova încearcă să submineze parcursul european al Republicii Moldova.

„Este o provocare a Rusiei pentru a împiedica integrarea europeană a Republicii Moldova. Condamnăm acțiunile Rusiei si vom analiza măsurile de răspuns posibile fără a escalada situația, ținând cont că intenția Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova este una continuă. La revenire, îi vom aplica lui Krasnoselski măsuri restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul țării pentru o perioada de 5 ani. Plecarea lui Krasnoselski în Rusia a avut loc în contextul unor discuții facilitate de OSCE cu privire la aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene pe perioada iernii”, a transmis Biroului Politici de reintegrare într-o postare pe Facebook.

„Pe lângă problema aprovizionării cu gaz a locuitorilor din stânga Nistrului, eforturile OSCE rămân esențiale pentru gestionarea pragmatică a situației și prevenirea escaladării tensiunilor, precum și pentru creșterea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, în vederea asigurării unui proces sustenabil de reintegrare a regiunii transnistrene”, se arată în aceeași postare.

„Este o provocare evidentă”

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că distincția oferită de Vladimir Putin liderului separatist reprezintă o provocare directă în contextul progreselor făcute de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, potrivit TVR Moldova.

„Gestul făcut de dictator față de acest individ este o provocare evidentă în contextul acțiunilor noastre tot mai ferme și al rezultatelor obținute pe calea integrării europene”, a afirmat Grosu.

Șeful Parlamentului de la Chișinău a anunțat că, la revenirea în Republica Moldova, lui Krasnoselski îi vor fi aplicate restricții, inclusiv interdicția de a părăsi teritoriul țării pentru o perioadă de cinci ani.

Joi, 4 noiembrie, Vladimir Putin i-a înmânat lui Vadim Krasnoselski „Ordinul de Onoare” al Federației Ruse, în cadrul unei ceremonii organizate cu ocazia Zilei Unității Naționale a Rusiei. Cu această ocazie, liderul de la Kremlin a elogiat administrația separatistă de la Tiraspol, afirmând că regiunea continuă să se dezvolte „în pofida presiunilor externe”, potrivit TVR Moldova.

Putin a lăudat, de asemenea, populația din regiunea transnistreană pentru ceea ce a numit apărarea „adevărului istoric” și a limbii ruse, mesaje interpretate la Chișinău drept parte a discursului politic prin care Moscova își reafirmă influența asupra teritoriului separatist de pe malul stâng al Nistrului.