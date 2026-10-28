 Președintele Iranului mizează pe apropierea de Rusia și spune că Orientul Mijlociu își poate rezolva problemele fără SUA. Ce a discutat cu Putin | adevarul.ro
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Președintele Iranului mizează pe apropierea de Rusia și spune că Orientul Mijlociu își poate rezolva problemele fără SUA. Ce a discutat cu Putin

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Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a fost în vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin, pentru discuții despre relațiile bilaterale și situația din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor regionale și al blocajului negocierilor dintre Teheran și Washington.

Massoud Pezeshkian şi Vladimir Putin, Moscova, 2026.
Massoud Pezeshkian şi Vladimir Putin, Moscova, 2026. Foto: captură video X

Iran și Rusia s-au apropiat considerabil în ultimii ani, cele două state consolidându-și cooperarea politică, economică și militară, inclusiv pe fondul sancțiunilor internaționale care le vizează. Parteneriatul s-a dezvoltat în continuare după invazia rusă în Ucraina, din februarie 2022, iar ambele guverne au susținut extinderea colaborării în mai multe domenii.

În acest context, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, s-a întâlnit marți, 27 octombrie, cu Vladimir Putin, la Moscova, în marja unui summit dedicat energiei. Liderul iranian a pledat pentru o cooperare mai strânsă între cele două țări și a afirmat că statele din Orientul Mijlociu își pot rezolva problemele fără implicarea Statelor Unite, potrivit Agerpres, care citează AFP.

„Consider că suntem capabili să ne rezolvăm problemele din regiune fără a depinde de Statele Unite”, a declarat Masoud Pezeshkian în timpul întrevederii.

 „Dacă există voință - și sunt convins că există - ne putem sprijini reciproc în toate sectoarele și ne putem dezvolta relațiile în domeniile științific, economic, industrial, cultural, al securității și militar”, a adăugat liderul iranian.

Apropierea dintre cele două țări a fost evidențiată și de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, care a declarat săptămâna trecută că relațiile de cooperare cu Rusia sunt mai strânse ca niciodată. Declarația a venit în timpul vizitei la Teheran a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, prima de la începutul războiului din Iran.

La rândul său, Vladimir Putin a declarat că a discutat în privat cu Masoud Pezeshkian despre situația din Orientul Mijlociu, pe care a descris-o drept îngrijorătoare şi că și-a exprimat speranța că evoluțiile din regiune vor urma o direcție pozitivă.

În paralel, Teheranul încearcă să obțină sprijin regional pentru principiul potrivit căruia securitatea Orientului Mijlociu ar trebui asigurată de statele din regiune, fără intervenția puterilor externe. Potrivit autorităților iraniene, discuțiile de luni dintre Iran, Pakistan și Arabia Saudită au evidențiat susținerea acestei abordări și respingerea amestecului străin în afacerile regionale.

Vă reamintim că, la începutul lunii octombrie, Vladimir Putin îi transmisese președintelui iranian că Rusia este pregătită să contribuie la eforturile de mediere dintre Iran și Statele Unite. Negocierile dintre Teheran și Washington se află însă în impas, în timp ce Statele Unite și Israelul au intensificat amenințările cu noi atacuri împotriva Iranului.

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