„Ori fugi, ori mori”. Cum îi păcălește Rusia pe africani să lupte în Ucraina. Recruții sunt lăsați fără pașapoarte și bani

Jurnaliștii CNN au realizat o investigație privind tacticile de recrutare ale agenților ruși în Africa, scoțând la iveală contrastul dintre promisiunile atractive făcute celor aflați în căutarea unui loc de muncă și realitatea serviciului militar forțat și a luptelor sângeroase de pe front.

Postul american a analizat sute de conversații pe aplicații de mesagerie, contracte militare, vize, zboruri și rezervări la hoteluri, precum și relatări directe ale unor combatanți africani din Ucraina, pentru a înțelege cum atrage Rusia bărbați africani pentru a-și suplimenta trupele.

Mai multe guverne africane, inclusiv cele din Botswana, Uganda, Africa de Sud și Kenya, au recunoscut amploarea problemei. Presa locală a relatat despre cetățeni păcăliți să devină mercenari în Ucraina, iar oficialii au avertizat populația să nu urmeze acest drum.

Ministerele Apărării și de Externe ale Rusiei nu au răspuns solicitărilor CNN privind acuzațiile că unii recruți au fost induși în eroare sau constrânși. CNN a contactat și ambasada Rusiei la Nairobi pentru un punct de vedere.

CNN a vorbit cu 12 combatanți africani încă aflați în Ucraina care au spus că li s-au promis locuri de muncă în sectorul civil, precum șoferi sau agenți de securitate. Majoritatea au afirmat că li s-a promis un bonus de semnare de 13.000 de dolari, salarii lunare de până la 3.500 de dolari și cetățenie rusă la finalul serviciului.

Ajunși în Rusia, spun ei, au fost forțați să se înroleze în armată și au primit foarte puțin antrenament înainte de a fi trimiși pe front. Au fost obligați să semneze contracte militare în limba rusă, fără avocați sau traducători.

Unora li s-au confiscat pașapoartele, făcând practic imposibilă fuga.

Deși legea rusă prevede că doar străinii care cunosc limba pot deveni soldați, niciunul dintre africanii intervievați de CNN nu vorbea rusa. Salariile și bonusurile au fost diferite față de cele ale soldaților ruși și au variat inclusiv între recruți. Unii au acuzat agenți de recrutare sau colegi ruși că le-au furat bani din conturi.

„În timp ce eram pe linia frontului, un soldat rus m-a forțat cu arma să-i dau cardul bancar și PIN-ul”, a declarat un luptător african sub protecția anonimatului. Aproape 15.000 de dolari din bonusul său au fost retrași. „Sunt aici de șapte luni și nu am primit niciun cent.”

Contractele militare obținute de CNN arată obligații mult mai stricte decât cele prezentate de agenți, inclusiv participarea la lupte, desfășurări în străinătate, loialitate strictă și rambursarea costurilor de instruire militară. De asemenea, acestea pot impune restricții pe viață, inclusiv limitări ale libertății de mișcare și confidențialitate.

Luptătorii africani se confruntă cu rasism și abuzuri constante

În timp ce pe rețelele sociale apar videoclipuri care prezintă experiența ca fiind una pozitivă, aproape toți luptătorii africani intervievați de CNN spun că vor să plece. Ei vorbesc despre conscripție forțată, rasism, salarii neplătite, cadavre lăsate pe câmpul de luptă și abuzuri psihologice constante.

„Războiul este extrem de dur și mulți oameni mor”, a spus singurul luptător care a declarat că vrea să-și ducă contractul la capăt. „Nu asta se așteptau cei care au venit.”

Pe fondul presiunilor de personal, Rusia promovează participarea recruților africani ca parte a unei narațiuni de imagine, prezentându-i drept contribuabili recunoscători și loiali.

Patrick Kwoba, 39 de ani, a fost convins de un prieten african din armata rusă să se înroleze. A plătit un agent kenyan 620 de dolari, crezând că va fi agent de securitate. După patru luni de „iad” în Ucraina, a reușit să dezerteze și să se întoarcă în Kenya.

„Dacă ai intrat în armata rusă, ori fugi, ori mori”, a spus el. „Nu există cale de întoarcere.”

Alți recruți au povestit despre răni grave, expunere deliberată pe front și promisiuni financiare false. Ucraina a cerut statelor africane să oprească fluxul de recruți. În noiembrie, Kievul transmitea că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse.

„Dacă sunt pe linia frontului, sunt inamicii noștri, iar Ucraina se apără”, a declarat ambasadorul Ucrainei în Kenya, Yurii Tokar. „Această rețea trebuie oprită.”