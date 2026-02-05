search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Ori fugi, ori mori”. Cum îi păcălește Rusia pe africani să lupte în Ucraina. Recruții sunt lăsați fără pașapoarte și bani

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Jurnaliștii CNN au realizat o investigație privind tacticile de recrutare ale agenților ruși în Africa, scoțând la iveală contrastul dintre promisiunile atractive făcute celor aflați în căutarea unui loc de muncă și realitatea serviciului militar forțat și a luptelor sângeroase de pe front.

Soldați africani în armata rusă/FOTO: X @bayraktar_1love și @aristotledada
Soldați africani în armata rusă/FOTO: X @bayraktar_1love și @aristotledada

Postul american a analizat sute de conversații pe aplicații de mesagerie, contracte militare, vize, zboruri și rezervări la hoteluri, precum și relatări directe ale unor combatanți africani din Ucraina, pentru a înțelege cum atrage Rusia bărbați africani pentru a-și suplimenta trupele.

Mai multe guverne africane, inclusiv cele din Botswana, Uganda, Africa de Sud și Kenya, au recunoscut amploarea problemei. Presa locală a relatat despre cetățeni păcăliți să devină mercenari în Ucraina, iar oficialii au avertizat populația să nu urmeze acest drum.

Ministerele Apărării și de Externe ale Rusiei nu au răspuns solicitărilor CNN privind acuzațiile că unii recruți au fost induși în eroare sau constrânși. CNN a contactat și ambasada Rusiei la Nairobi pentru un punct de vedere.

CNN a vorbit cu 12 combatanți africani încă aflați în Ucraina care au spus că li s-au promis locuri de muncă în sectorul civil, precum șoferi sau agenți de securitate. Majoritatea au afirmat că li s-a promis un bonus de semnare de 13.000 de dolari, salarii lunare de până la 3.500 de dolari și cetățenie rusă la finalul serviciului.

Ajunși în Rusia, spun ei, au fost forțați să se înroleze în armată și au primit foarte puțin antrenament înainte de a fi trimiși pe front. Au fost obligați să semneze contracte militare în limba rusă, fără avocați sau traducători.

Unora li s-au confiscat pașapoartele, făcând practic imposibilă fuga.

Deși legea rusă prevede că doar străinii care cunosc limba pot deveni soldați, niciunul dintre africanii intervievați de CNN nu vorbea rusa. Salariile și bonusurile au fost diferite față de cele ale soldaților ruși și au variat inclusiv între recruți. Unii au acuzat agenți de recrutare sau colegi ruși că le-au furat bani din conturi.

În timp ce eram pe linia frontului, un soldat rus m-a forțat cu arma să-i dau cardul bancar și PIN-ul”, a declarat un luptător african sub protecția anonimatului. Aproape 15.000 de dolari din bonusul său au fost retrași. „Sunt aici de șapte luni și nu am primit niciun cent.”

Contractele militare obținute de CNN arată obligații mult mai stricte decât cele prezentate de agenți, inclusiv participarea la lupte, desfășurări în străinătate, loialitate strictă și rambursarea costurilor de instruire militară. De asemenea, acestea pot impune restricții pe viață, inclusiv limitări ale libertății de mișcare și confidențialitate.

Luptătorii africani se confruntă cu rasism și abuzuri constante

În timp ce pe rețelele sociale apar videoclipuri care prezintă experiența ca fiind una pozitivă, aproape toți luptătorii africani intervievați de CNN spun că vor să plece. Ei vorbesc despre conscripție forțată, rasism, salarii neplătite, cadavre lăsate pe câmpul de luptă și abuzuri psihologice constante.

Războiul este extrem de dur și mulți oameni mor”, a spus singurul luptător care a declarat că vrea să-și ducă contractul la capăt. „Nu asta se așteptau cei care au venit.”

Pe fondul presiunilor de personal, Rusia promovează participarea recruților africani ca parte a unei narațiuni de imagine, prezentându-i drept contribuabili recunoscători și loiali.

Patrick Kwoba, 39 de ani, a fost convins de un prieten african din armata rusă să se înroleze. A plătit un agent kenyan 620 de dolari, crezând că va fi agent de securitate. După patru luni de „iad” în Ucraina, a reușit să dezerteze și să se întoarcă în Kenya.

„Dacă ai intrat în armata rusă, ori fugi, ori mori”, a spus el. „Nu există cale de întoarcere.”

Alți recruți au povestit despre răni grave, expunere deliberată pe front și promisiuni financiare false. Ucraina a cerut statelor africane să oprească fluxul de recruți. În noiembrie, Kievul transmitea că peste 1.400 de cetăţeni din 36 de ţări africane luptă alături de trupele ruse.

Dacă sunt pe linia frontului, sunt inamicii noștri, iar Ucraina se apără”, a declarat ambasadorul Ucrainei în Kenya, Yurii Tokar. „Această rețea trebuie oprită.”

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
digi24.ro
image
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
stirileprotv.ro
image
Când ajung banii la pensionari, în luna februarie. Luna trecută au fost recalculate 4.000 de dosare
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem Dobrin și restul!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
Prejudiciu de 14.000 de lei prin metoda "pomană". Cum erau păcălite victimele
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
prosport.ro
image
Contribuţia la Pilonul II de pensii ar putea creşte. Senatul a adoptat tacit o modificare a legii
playtech.ro
image
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un controlor de tren, de doar 36 de ani, și-a găsit sfârșitul în urma loviturilor unui pasager fără bilet: „Este o zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Un simbol industrial al epocii Ceaușescu renaște și devine hub urban. Clădirea e proiectată să reziste la un cutremur de 9,4 grade
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani