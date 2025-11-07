Recruți sud-africani au cerut ajutor propriei țări după ce ar fi rămas blocați pe frontul din Ucraina

Guvernul Africii de Sud a declarat că a primit apeluri disperate de la 17 cetățeni care s-au alăturat forțelor mercenare în conflictul Rusia-Ucraina, relatează BBC.

Bărbații au vârste cuprinse între 20 și 39 de ani și sunt blocați în regiunea Donbas din Ucraina.

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa „a dispus o anchetă asupra circumstanțelor care au dus la recrutarea acestor tineri în aceste activități aparent mercenare”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului. În declarație nu se specifică de care parte a conflictului luptă sud-africanii.

A lucra ca mercenar sau a lupta în numele unui alt guvern este ilegal în Africa de Sud, cu excepția cazului în care guvernul autorizează acest lucru.

Guvernul a precizat că bărbații au fost ademeniți să se alăture forțelor mercenare sub pretextul unor contracte profitabile.

Purtătorul de cuvânt Vincent Magwenya a adăugat că guvernul sud-african lucrează prin „canale diplomatice” pentru a asigura întoarcerea lor.

Magwenya a spus că 16 dintre bărbați sunt din KwaZulu-Natal și unul din Eastern Cape.

„Președintele Ramaphosa și guvernul sud-african condamnă ferm exploatarea tinerilor vulnerabili de către persoane care colaborează cu entități militare străine”, a adăugat el.

Africa de Sud are o rată a șomajului de peste 30% și aceasta este mai mare în rândul tinerilor, ceea ce îi face vulnerabili la recrutare, spun analiștii.

Rusia recrutează femei sud-africane

BBC a descoperit dovezi care sugerează că Kremlinul lucrează la extinderea sferei sale de influență în Africa.

Africa Corps, un grup de mercenari ruși controlat de Ministerul Apărării din Rusia, a înlocuit grupul militar rival Wagner în Africa de Vest, după ce liderul său, Evgheni Prigojin, a murit într-un accident de avion.

În august, guvernul sud-african a emis un avertisment către tinerele femei să nu se lase influențate de oportunitățile de recrutare pe rețelele sociale unde sunt promovate locuri de muncă în străinătate, în special în Rusia.

O anchetă a BBC a descoperit că tinere femei au fost aduse în Zona Economică Specială Alabuga din Republica Tatarstan, Rusia, pentru a lucra într-o fabrică de drone.

Se estimează că peste 1.000 de femei din Africa și Asia de Sud au fost recrutate pentru a lucra în fabricile de arme din Alabuga.

În septembrie, poliția kenyană anunța că a salvat peste 20 de persoane dintr-o rețea de trafic de persoane care le ademenise cu oferte de muncă în Rusia, dar intenționa să le trimită să lupte în Ucraina.

Kievul a dezvăluit că a capturat cetățeni din mai multe țări - Somalia, Sierra Leone, Togo, Cuba și Sri Lanka - pe care îi reține în lagăre de prizonieri de război.

Ucraina a fost criticată de unele guverne pentru că a încercat să recruteze cetățeni străini, inclusiv africani, pentru a lupta de partea sa.

În 2022, Ministerul de Externe al Senegalului a declarat că l-a convocat pe ambasadorul Kievului pentru a cere retragerea unei postări a ambasadei de pe Facebook care îndemna străinii să se înroleze în efortul său de război.

La acea vreme, Nigeria a avertizat, de asemenea, că nu va tolera campania de recrutare a Ucrainei, forțând-o să dea înapoi.