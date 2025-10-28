ONU acuză Rusia de crime de război: „Atacurile au răspândit teroarea în rândul populației”

Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Rusia de crime de război și crime împotriva umanității, după ce armata rusă ar fi atacat deliberat civili și infrastructuri esențiale din Ucraina, folosind drone. Documentul menționează și transferuri forțate de populație din zonele ocupate.

Potrivit raportului realizat de Comisia internațională independentă de anchetă a ONU privind Ucraina, atacurile cu drone asupra civililor din zonele aflate de-a lungul liniei frontului „constituie crime împotriva umanității”. Raportul susține că Rusia a comis și crime de război „prin atacarea intenționată a civililor și a țintelor civile”, potrivit CNN.

Datele prezentate arată că, din iulie 2024, peste 200 de civili au fost uciși în regiunile sudice Dnipropetrovsk, Herson și Mykolaiv, iar alți peste 2.000 au fost răniți. Informațiile provin de la autoritățile locale ucrainene, citate în document.

Ținte civile: spitale, școli și infrastructură energetică

Comisia ONU a constatat că atacurile cu drone investigate au vizat în mod repetat locuințe civile și infrastructuri critice, printre care spitale, puncte de distribuție a ajutoarelor umanitare, instalații electrice și chiar o școală.

Potrivit raportului, aceste acțiuni au fost „intenționate și au făcut parte dintr-o politică coordonată de alungare a civililor din acele teritorii”.

„Atacurile au răspândit teroarea în rândul populației și au făcut viața civilă insuportabilă”, au concluzionat membrii comisiei ONU.

Zone întregi, depopulate

Raportul mai arată că multe persoane au fugit din zonele unde atacurile au fost cele mai frecvente, lăsând în urmă localități „aproape complet pustii”.

În ultima lună, regiunile nordice ucrainene Cernihiv și Sumî au fost, la rândul lor, intens bombardate, ceea ce a provocat pene de curent masive, în condițiile în care temperaturile scad tot mai mult.

Moscova neagă acuzațiile

De-a lungul războiului, Rusia a negat constant acuzațiile privind atacurile asupra civililor. CNN a contactat Ministerul rus al Apărării pentru un comentariu legat de concluziile acestui nou raport al ONU, însă, până în prezent, nu a primit un răspuns.

Atac asupra unui convoi umanitar al ONU

Pe 14 octombrie, forțele ruse au atacat un convoi umanitar al ONU în regiunea Herson, distrugând și avariind mai multe vehicule cu ajutoare. Patru vehicule marcate cu însemnele ONU au fost vizate - unul a ars complet, altul a fost grav avariat, iar două au reușit să scape. Nu s-au raportat victime.

Prokudin a condamnat atacul, afirmând că „așa-numita «a doua armată a lumii» a distrus câteva tone de ajutoare umanitare. Teroriști – nu mai e nimic de spus”.

Și ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a denunțat incidentul ca fiind „o nouă încălcare brutală a dreptului internațional” și o dovadă a „disprețului total al Rusiei față de viețile civililor”.

Nu este un caz izolat: în ultimele luni, forțele ruse au lovit repetat misiuni umanitare, inclusiv la Cernihiv, Nikolaev și Zaporojie, unde au fost distruse depozite și baze de ajutor.