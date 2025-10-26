Video Trei morţi şi 27 de răniţi după un atac cu drone ruseşti asupra capitalei Ucrainei

Un atac cu drone ruseşti asupra Kievului s-a soldat cu trei morţi şi aproape treizeci de răniţi, dintre care şase copii, a anunţat, duminică, primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko.

„Conform primelor informaţii, trei persoane au murit şi 27 au fost rănite” în cartierul Desnianski din Kiev, a scris Vitali Klitschko pe Telegram.

Atacul a provocat, de asemenea, numeroase pagube materiale, iar în mai multe apartamente ale unui bloc au izbucnit incendii, care au fost stinse ulterior, scrie News.

În cartierul Obolonski, resturi de drone au căzut pe un bloc de 16 etaje, potrivit primarului din Kiev.

Acest atac survine la o zi după bombardamentele ruseşti asupra Ucrainei, care au ucis patru persoane şi au rănit alte douăzeci în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Pe plan diplomatic, preşedintele american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că nu „îşi va pierde timpul” programând o nouă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără un acord în vedere pentru a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Nu voi pierde timpul. Am avut întotdeauna o relaţie excelentă cu Vladimir Putin, dar acest lucru a fost foarte dezamăgitor”, a adăugat el, referindu-se la încercările sale de a rezolva conflictul dintre Moscova şi Kiev.Un emisar al Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, se află de vineri în Statele Unite pentru discuţii cu oficiali ai administraţiei Trump.

Potrivit mass-media americane, Kirill Dmitriev s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu Steve Witkoff, unul dintre emisarii lui Donald Trump. El ar trebui să continue discuţiile cu membri ai administraţiei Trump duminică, potrivit unei surse apropiate negocierilor.