Luni, 27 Octombrie 2025
Război în Ucraina
Publicat:

Un obiect luminos de culoare verde a fost observat în zorii zilei de 27 octombrie deasupra Moscovei și a mai multor orașe din apropiere, stârnind numeroase întrebări și speculații în mediul online. Fenomenul a fost surprins din mai multe unghiuri și distribuit pe rețelele sociale și pe canalele rusești de Telegram, unde martorii au descris „o bilă uriașă, verde, care traversa cerul”.

Mingea de foc de ce ceru Moscovei/FOTO:Captură video X
Mingea de foc de ce ceru Moscovei/FOTO:Captură video X

Potrivit canalului SHOT, obiectul a fost văzut în jurul orei 6:30 dimineața, iar relatări au venit nu doar din capitala rusă, ci și din localitățile Istra, Friazinо, Ramenskoe, Liubertsi și Krasnogorsk.

Imaginile arată o lumină intensă de culoare verde, deplasându-se pe cer deasupra clădirilor înalte, lăsând în urmă o dâră de scântei și dispărând apoi în nori.

Un spectator uluit a împărtășit momentul online, acumulând mii de vizualizări.

El a descris că a văzut un meteorit „foarte strălucitor” și „care se mișca lent” deasupra orașului.

Videoclipul său a atras o atenție largă, mulți comparând mingea de foc cu meteoritul de la Celiabinsk din 2013.

mige de foc 2 jpg

Ipoteze: de la fragment de meteorit, la deșeu spațial

Pe internet au circulat mai multe explicații – de la ipoteza unui meteorit până la o simulare digitală creată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Canalul Mash, citând experți ruși, a relatat că fenomenul ar putea fi cauzat de deșeuri spațiale sau de fragmente ale unui satelit care au intrat în atmosferă.

Potrivit acestora, culoarea verde ar fi dată de nichel, iar cea albă de magneziu – materiale utilizate frecvent în construcția echipamentelor spațiale. Specialiștii mai afirmă că viteza redusă a obiectului observat nu corespunde profilului unui meteorit, ci mai degrabă celui al unei componente de satelit care se dezintegrează la reintrarea în atmosferă.

minge de foc3 jpg
Citește și: Haos la Moscova. O bandă de migranți înarmați cu lopeți și răngi a făcut ravagii pe străzile orașului

Contextul: atacuri cu drone asupra Moscovei

Observațiile vin în contextul în care, în aceeași noapte, Moscova și alte regiuni ale Federației Ruse au fost vizate de o serie de atacuri cu drone.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 193 de drone, majoritatea deasupra regiunilor centrale, inclusiv 40 în zona metropolitană a Moscovei.

După explozii, localnicii din apropierea localității Kommunarka au raportat coloane de fum negru vizibile de la distanță.

Martori: „O lumină foarte puternică, care se deplasa lent”

Mai mulți locuitori au publicat pe rețelele sociale filmări și comentarii despre fenomen. Un martor a descris o „bilă foarte luminoasă, care se deplasa lent”, comparând-o cu meteorul căzut la Celiabinsk în 2013 – eveniment care a provocat pagube și sute de răniți.

Deși incidentul de acum nu pare să fi provocat daune, apariția sferei verzi a ridicat întrebări privind siguranța zborurilor și controlul obiectelor orbitale care reintră în atmosferă.

Citește și: Moscova, atacată cu zeci de drone ucrainene. Două aeroporturi, închise temporar

Fenomene similare

Fenomenul nu este izolat. În ultimul an, un meteorit de mari dimensiuni a fost observat explodând deasupra regiunii Iakutia, în estul Rusiei, la o viteză de peste 5.633 kilometri pe oră, transformându-se într-o minge de foc albă.

Evenimente similare au fost raportate recent și în Marea Britanie, unde locuitorii din Londra, Ealing și Wimbledon au observat o lumină strălucitoare traversând cerul în timpul nopții. Martorii au descris un obiect „de culoare albastru-verzuie”, de dimensiunea aproape a unei luni pline, care s-a deplasat rapid printre nori înainte de a dispărea.

Ce se știe până acum

Autoritățile ruse nu au emis până la această oră un comunicat oficial privind natura fenomenului.

Specialiștii consultați de presa locală consideră însă că este vorba, cel mai probabil, despre un fragment de satelit sau o bucată de rachetă dezafectată care a ars parțial în atmosferă.

În lipsa unei confirmări, misterul sferei verzi deasupra Moscovei rămâne deschis – o imagine spectaculoasă pe cerul capitalei, într-o noapte marcată deja de explozii și panică.

