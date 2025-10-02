Video Imagini cutremurătoare din orașul ucrainean transformat în ruine după „eliberarea” rusă: din 10.000 de locuitori a mai rămas o femeie

Mariinka, un oraș din Ucraina cândva plin de viață, a devenit un peisaj apocaliptic după luptele dintre armata rusă și cea ucraineană. În așezarea care număra aproape 10.000 de locuitori înainte de invazia ordonată de Vladimir Putin nu mai există acum nicio clădire întreagă.

→ Imaginea 1/9: Mariinka, orașul ucrainean transformat în ruine FOTO Profimedia

Mariinka, aflată în estul Ucrainei, a fost scena unor lupte crâncene în 2023, când trupele ruse au susținut că „au eliberat-o”. În realitate, orașul a fost redus la un morman de moloz și cratere lăsate de bombardamente.

Nici măcar biserica locală nu a scăpat. Clopotnița distrusă și câteva clopote prăbușite la pământ sunt singurele urme ale lăcașului de cult unde, odinioară, ucrainenii și rușii din comunitate mergeau împreună la slujbele de duminică.

„Eliberare” în ruine

Fotoreporteri din întreaga lume au surprins în imagini devastarea orașului, prezentând lumii întregi efectele războiului început de Putin. În fotografiile și clipurile video postate pe rețele sociale, se poate vedea clar dimensiunea barbariei unui conflict pe care liderul de la Kremlin îl numește „de eliberare”.

Mariinka este o mărturie a barbariei războiului declanșat de Putin, subliniază jurnaliștii care au documentat situația de la fața locului.

Galina, unica locuitoare

În mijlocul acestui tablou apocaliptic trăiește totuși o femeie care refuză să plece. Galina, singura locuitoare rămasă în Mariinka, și-a transformat supraviețuirea într-un act de curaj și rezistență.

Ea a improvizat dulapuri din cutii de obuze, a bătut scânduri în loc de geamuri și folosește generatoare aduse de voluntari pentru a face față iernii.

Galina are grijă și de un bărbat în vârstă, fost coleg de clasă al mamei sale decedate. Acesta a plecat în timpul luptelor la rude în Donețk, dar nu a fost primit acolo și s-a întors în orașul său ruinat. Din fericire, Galina era deja acolo și l-a adăpostit.