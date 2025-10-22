Video Atac masiv al rușilor asupra orașelor ucrainene. În Harkov au lovit o grădiniță. „Aceste atacuri reprezintă o palmă dată celor care insistă asupra unei soluții pașnice”, a reacționat Zelenski

Autoritățile ucrainene au anunțat că Rusia a atacat orașul Harkov în dimineața zilei de 22 octombrie, folosind drone. O persoană a fost ucisă, iar cel puțin șase au fost rănite, după ce mai multe clădiri, inclusiv o grădiniță, au fost avariate.

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleh Siniehubov, a declarat că loviturile au vizat districtul Holodnohirsk din vestul orașului. Victima este un bărbat de 40 de ani.

Potrivit lui Amil Omarov, procurorul-șef regional, atacul ar fi fost efectuat cu drone de tip Geran-2 Shahed, propulsate cu reacție.

„Atacul a avut loc într-o zonă dens populată, iar una dintre clădiri găzduia o grădiniță privată. Din fericire, copiii au fost evacuați la timp într-un adăpost”, a spus Omarov.

Primarul Ihor Terekhov a confirmat că în momentul loviturii, 48 de copii și cadre didactice se aflau în clădire, însă toți se adăposteau și nu au fost răniți. Grădinița a fost însă lovită direct, potrivit relatărilor Suspilne Harkiv.

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacul, afirmând că „nu există nicio justificare pentru o lovitură asupra unei grădinițe și nu va exista vreodată”.

„Rusia devine tot mai sfidătoare. Aceste atacuri reprezintă o palmă dată celor care insistă asupra unei soluții pașnice”, a scris Zelenski pe platforma X.

Harkovul se află sub atacuri constante de peste doi ani, de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022.

Atac masiv asupra infrastructurii energetice: șase morți și zeci de răniți în Kiev și regiunea capitalei

În noaptea de 21 spre 22 octombrie, Rusia a lansat un nou atac combinat cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice ucrainene, soldat cu cel puțin șase morți și peste 40 de răniți, potrivit autorităților de la Kiev.

Două persoane au fost ucise și 25 rănite în capitală, iar alte patru au murit în districtul Brovarî din regiunea Kiev. În regiunea Zaporojie, cel puțin 15 civili au fost răniți, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov.

Președintele Zelenski a precizat că loviturile au vizat mai multe regiuni, inclusiv Odesa, Cernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinniția, Cerkasî și Sumî.

Compania energetică DTEK a anunțat întreruperi de urgență ale alimentării cu energie în Kiev și Dnipropetrovsk, precum și „pagube semnificative” în Odesa.

Locuitorii din Kiev au auzit primele explozii în jurul orei 1:10, la scurt timp după avertizarea de atac balistic. Următoarele runde de explozii au avut loc aproximativ 30 de minute mai târziu.

Mai multe incendii au izbucnit în capitală, iar echipele de salvare au intervenit la fața locului. Primarul Vitali Kliciko a declarat că mai multe vehicule și clădiri rezidențiale au fost avariate, iar zece persoane au fost salvate dintr-un bloc cuprins de flăcări.

Șeful administrației militare a orașului Kiev, Timur Tkacenko, a confirmat că printre cei 25 de răniți se numără cinci copii.

În regiunea Kiev, patru persoane, inclusiv doi copii, au fost ucise. Trupurile unei femei născute în 1987, ale unui bebeluș de șase luni și ale unei fetițe de 12 ani au fost găsite într-o casă din districtul Brovarî.

Atacuri în Zaporojie și Odesa

Regiunea Zaporojie a fost de asemenea lovită de un val intens de atacuri – peste 860 de lovituri asupra a 14 localități, potrivit guvernatorului Fedorov. Treisprezece persoane au fost rănite în orașul Zaporojie, iar alte două în districtul Vasîlivka.

În Odesa, atacurile asupra infrastructurii energetice și portuare au provocat pene de curent și incendii. Autoritățile locale au anunțat că peste 14.000 de gospodării au rămas fără electricitate după ce o centrală DTEK a fost lovită.

Reparațiile sunt în curs, iar alimentarea cu energie pentru infrastructura critică a fost parțial restabilită.

Reacția Kievului

Președintele Zelenski a condamnat atacurile, afirmând că „Rusia nu simte suficientă presiune pentru prelungirea războiului”.

„Orașe obișnuite au fost lovite – ținta principală a fost sectorul energetic, dar și clădiri rezidențiale. Cuvintele Rusiei despre diplomație nu înseamnă nimic cât timp conducerea sa nu suportă consecințe reale”, a scris Zelenski pe Telegram.

Șeful statului ucrainean a cerut Uniunii Europene adoptarea unui nou pachet de sancțiuni puternice și a îndemnat SUA și G7 să ia „măsuri decisive”.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat în total 433 mijloace de atac aerian – inclusiv drone Shahed și Gerbera, rachete Iskander, Kinjal și H-59.

Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 349 dintre ele, însă 12 rachete și 55 de drone au lovit direct ținte din 26 de locații din țară.