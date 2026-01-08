search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
Ultima zi de vizitare a Catedralei Naționale. Se reiau lucrările în interior

0
0
Publicat:

Catedrala Națională mai poate fi vizitată până joi, 8 ianuarie, urmând ca, începând de vineri, să fie închisă din nou pentru continuarea lucrărilor la interior.

Catedrala Națională/FOTO: Basilica
Catedrala Națională/FOTO: Basilica

Potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române, Catedrala Naţională a fost deschisă pentru vizitare în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, în intervalul orar 9:00 - 17:00.

Astfel, în această perioadă, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate au putut să viziteze şi să se închine în acest lăcaş.

Începând cu data de 9 ianuarie, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.

După lucrări care au durat 15 ani, duminică, 26 octombrie, în ziua sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir, a avut loc inaugurarea Catedralei Naţionale, a cărei construire a fost, în primă fază, contestată de o parte a societăţii româneşti, care a reclamat că suma imensă necesară ar putea fi folosită pentru construirea mai multe spitale sau pentru realizarea altor lucrări de interes public.

