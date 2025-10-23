Rusia atacă Kievul pentru a doua noapte consecutiv: șapte răniți și clădiri avariate

Noaptea trecută, Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua seară la rând, au anunțat autoritățile locale în primele ore ale zilei de joi. Cel puțin șapte persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri au fost avariate

→ Imaginea 1/7: Rusia a lansat noi atacuri cu drone asupra capitalei ucrainene FOTO: Telegram / DSNS Ucraina

În cursul serii de miercuri, autoritățile au emis o alertă pentru a avertiza locuitorii capitalei cu privire la un posibil atac cu rachete în timpul nopții.

Pagube și răniți în urma atacurilor

Șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkacenko, a declarat că dronele rusești au avariat mai multe locuințe și clădiri, printre care și o grădiniță. „Șapte persoane au fost rănite în capitală după atacul inamic din această seară. Cinci dintre ele au fost spitalizate. Două primesc tratament ambulatoriu”, a precizat primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe canalul său de Telegram.

Potrivit primarului, în districtul Podilski au izbucnit incendii în trei clădiri rezidențiale, au ars mai multe mașini în curți, iar resturi au căzut în apropierea unei sinagogi. Unda de șoc provocată de atac a avariat, de asemenea, ferestrele mai multor case, ale unei școli și ale unei grădinițe.

În districtul Obolon, unda de șoc generată de doborârea unei drone a avariat ferestrele unei clădiri rezidențiale. Serviciul de Urgență al Statului a adăugat că, în cartierul Desnianski, o dronă rusă a lovit etajul 21 al unei clădiri de 24 de etaje, fără a exploda. La o altă adresă, o dronă a lovit o clădire aflată în construcție.

Atacurilor anterioare

Noaptea precedentă, pe 22 octombrie, capitala a fost vizată tot de drone rusești, iar în oraș s-au auzit explozii. Atunci au fost raportate pagube în cinci locații, inclusiv într-o grădiniță. În urma acelor atacuri, șase persoane, dintre care doi copii, și-au pierdut viața în diferite regiuni ucrainene, inclusiv în Kiev.