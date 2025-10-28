Ucraina își extinde aria atacurilor asupra Rusiei: Zelenski anunță noi măsuri și contracte de înarmare pe termen lung

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor sale cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Statului Major, la care au participat producătorii de arme și responsabilii din domeniul apărării.

Într-o postare pe Facebook, Zelenski a precizat că, în timpul reuniunii Statului Major al comandantului suprem, s-au stabilit „sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acțiune ale forțelor de apărare ale Ucrainei”.

Ședința a reunit producători de armament și oficiali militari implicați direct în utilizarea acestora. Tema centrală a fost capacitatea Ucrainei de a continua ceea ce președintele a numit „sancțiuni de lungă distanță” împotriva Rusiei.

Potrivit lui Zelenski, participanții au analizat eficiența atacurilor de lungă distanță desfășurate de forțele ucrainene într-o anumită perioadă și au discutat modalitățile de creștere a impactului acestora.

Contracte de armament pe trei ani

Președintele ucrainean a mai anunțat că statul colaborează cu producătorii de arme pentru semnarea unor contracte pe termen lung. „Durata de trei ani permite producătorilor să planifice mai bine utilizarea resurselor și să mărească aprovizionarea forțelor armate”, a explicat Zelenski.

El a adăugat că numărul acestor contracte va continua să crească, pentru a asigura o bază solidă de sprijin logistic și tehnologic armatei ucrainene.

Noi măsuri de apărare și cooperare internațională

În cadrul întâlnirii au fost prezentate și rapoarte privind atacurile rusești asupra infrastructurii critice și a instalațiilor energetice din Ucraina. Totodată, s-au identificat noi nevoi de apărare și s-au stabilit direcții de cooperare cu partenerii străini, în special pentru furnizarea de sisteme de apărare aeriană.

„Partenerii noștri dispun de sistemele necesare și este important ca diplomația ucraineană să fie mai activă în pregătirea deciziilor relevante”, a subliniat Zelenski.

Atacuri recente asupra infrastructurii rusești

În noaptea de 26 spre 27 octombrie, Moscova și mai multe regiuni ale Federației Ruse au fost vizate de o serie de atacuri cu drone. Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 193 de drone ucrainene, majoritatea deasupra regiunilor centrale ale țării, inclusiv 40 în zona metropolitană a Moscovei.

Deși autoritățile ruse susțin că toate țintele aeriene au fost neutralizate, mai multe surse locale au relatat despre explozii și incendii în apropierea unor instalații industriale.

Conform agenției Ukrinform, în noaptea de 22 spre 23 octombrie, forțele de apărare ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Riazan, precum și o altă rafinărie și un depozit de muniție situate pe teritoriul Rusiei.

Aceste acțiuni fac parte din strategia Kievului de a limita capacitatea Rusiei de a susține războiul și de a răspunde atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice ucrainene.