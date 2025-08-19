Video Cifrele care arată că Rusia nu își dorește pacea: peste 20 de civili uciși în Ucraina de la summitul Putin-Trump

Cel puțin 21 de civili au fost uciși și 99 răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei de la întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, care a avut loc în Alaska pe 16 august, potrivit autorităților regionale.

Atacurile s-au intensificat pe măsură ce Moscova continuă să respingă apelurile pentru o încetare necondiționată a focului. Trump, care anterior ceruse oprirea ostilităților înaintea oricăror discuții, a semnalat între timp o apropiere de poziția Moscovei, ce vizează un acord de pace cuprinzător, dar care să nu fie precedat de un armistițiu.

Cinci oameni au fost uciși și 11 răniți pe 17 august, alți opt au fost uciși și 35 răniți pe 18 august, iar cel puțin opt uciși și 53 răniți pe 19 august, transmite Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că trupele ruse au lansat, în noaptea de 19 august, 270 de drone Shahed (de atac și de diversiune), cinci rachete balistice Iskander-M și cinci rachete de croazieră Kh-101. Apărarea antiaeriană a doborât 230 de drone și șase rachete, însă patru rachete și 40 de drone au lovit trei locații.

În regiunea Zaporojie, trei civili au fost uciși și 33 răniți într-un atac asupra capitalei regionale, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov. Rusia a efectuat 441 de lovituri asupra a 13 localități din zonă.

În regiunea Donețk, cinci persoane au fost ucise și opt rănite, potrivit guvernatorului Vadim Filashkin. În regiunea Harkov, șase persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în atacuri asupra a 16 localități, a transmis guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Herson, șase persoane au fost de asemenea rănite după ce trupele ruse au vizat infrastructura critică și zone rezidențiale, a precizat guvernatorul Oleksandr Prokudin.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 16 august că refuzul Rusiei de a accepta o încetare a focului „complică” eforturile pentru pace. Summitul Trump-Putin s-a încheiat fără un acord, Trump renunțând la amenințările sale anterioare privind „consecințe severe” în cazul în care Rusia ar refuza armistițiul.