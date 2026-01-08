search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Motivul pentru care un fan a stat nemișcat pe parcursul meciurilor de la Cupa Africii. Umilit de un fotbalist

0
0
Publicat:

Un suporter al Republicii Democrate Congo a devenit cunoscut în timpul disputării Cupei Africii pe Națiuni. Deși obișnuiește să stea nemișcat la toate partidele disputate de naționala țării sale încă din 2013, competiția care se joacă acum în Maroc l-a făcut celebru în întreaga lume.

Lumumba a stat nemișcat la toate partidele echipei sale. Foto Instagram Afrika.World
Lumumba a stat nemișcat la toate partidele echipei sale. Foto Instagram Afrika.World

La cele trei partide din faza grupelor, Michel Kuka Mboladinga a stat nemișcat, în picioare, cu o mână ridicată spre cer, în semn de omagiu adus lui Patrice Lumumba, fost prim-ministru al RD Congo după ce țara africană și-a câștigat independența față de Belgia, la capătul uneia dintre cele mai negre perioade din istora omenirii. Politicianul a ocupat funcția din iunie până în septembrie 1960, fiind asasinat în ianuarie 1961.

"Fizic, e greu, dar și mental! Fac asta pentru a da putere echipei, pentru a da energie jucătorilor", a povestit acesta pentru RMC Sport. "Nici măcar nu pot ieși din cameră când sunt la hotel din cauza freneziei de afară. Este copleșitor. Abia pot merge pe stradă. Toată lumea îmi cere fotografii, interviuri, videoclipuri. Uneori mă face să mă simt bine; este o sursă de mândrie pentru mine. Asta, transmite un mesaj, proiectează și o imagine a țării noastre oriunde merg în Maroc.".

Fanul, a izbucnit în lacrimi la golul algerienilor. Foto X MMC243
Fanul, a izbucnit în lacrimi la golul algerienilor. Foto X MMC243

Totuși, la ultima partidă a naționalei țării sale, care a pierdut în optimile de finală în prelungiri, contra Algeriei, cel poreclit Lumumba a cedat. Golul adversarilor, venit în minutul 119, l-a copleșit de emoție, astfel că acesta a cedat, mișcându-se pentru a-și șterge lacrimile. În total, fanul a stat ca o stană de piatră timp de 438 de minute (mai bine 7 ore) pe parcursul partidelor favoriților săi.

Atacantul algerian Mohammed Amoura s-a distrat pe seama fanului congolez. Foto X RMC Sport
Atacantul algerian Mohammed Amoura s-a distrat pe seama fanului congolez. Foto X RMC Sport

La finalul partidei care a însemnat eliminarea Republicii Democrate Congo de la Cupa Africii pe Națiuni a avut un moment neplăcut. Fotbalistul algerian Mohammed Amoura s-a dus în fața peluzei unde a stat nemișcat fanul congolez, imitându-i gestul și apoi trântindu-se la pământ, fapt pentru care atacantul lui Wolfsburg a primit o mulțime de critici dure în mediul online și în presă.

Cupa Africii pe Națiuni, optimi de finală

Coasta de Fildeș - Burkina Faso  3-0

Algeria - RD Congo                      0-0, 1-0 după prelungiri

Nigeria - Mozambic                     4-0

Egipt - Benin                                1-1, 3-1 după prelungiri

Africa de Sud - Camerun              1-2

Maroc - Tanzania                           1-0

Mali - Tunisia                                 1-1, 2-1 după prelungiri

Senegal - Sudan                             3-1

Programul sferturilor

9 ianuarie, ora 18.00: Mali - Senegal

9 ianuarie, ora 21.00: Camerun - Maroc

10 ianuarie, ora 18.00: Algeria - Nigeria

10 ianuarie, ora 21.00: Egipt - Costa de Fildeș

Nicio televiziune din România nu a cumpărat drepturile de televizare a meciurilor de la Cupa Africii, însă rezumatele partidelor se pot vedea pe canalul de youtube CAF TV oficial.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a aterizat la București. A fost ajutat de Elveția: „Gest de apreciere pentru ajutorul acordat victimelor incendiului din Crans-Montana
gandul.ro
image
Școli închise din cauza vremii nefavorabile, Cursuri suspendate joi și vineri
mediafax.ro
image
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze valabilă și în cazul unei invazii armate a SUA în Groenlanda
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii: "Nu am mai văzut de mult așa ceva". Eu: "Niciodată"
antena3.ro
image
Românii simt din plin costul ridicat al traiului în 2026: "În vacanţe nici nu mai mergem"
observatornews.ro
image
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
cancan.ro
image
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
prosport.ro
image
'Nu fă dezordine' sau 'nu face dezordine'? Află forma corectă și când se folosește
playtech.ro
image
Dosarul ”neutralizării lui Călin Georgescu”, închis definitiv de procurori. Magistrații spun că ”nu există interes public”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Alocații ianuarie 2026. Când primesc banii părinții, în prima lună a anului
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Cele mai eficiente 3 zodii. Acești nativi reușesc să facă orice și-ar propune la finalul lunii ianuarie
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine