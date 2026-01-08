Motivul pentru care un fan a stat nemișcat pe parcursul meciurilor de la Cupa Africii. Umilit de un fotbalist

Un suporter al Republicii Democrate Congo a devenit cunoscut în timpul disputării Cupei Africii pe Națiuni. Deși obișnuiește să stea nemișcat la toate partidele disputate de naționala țării sale încă din 2013, competiția care se joacă acum în Maroc l-a făcut celebru în întreaga lume.

La cele trei partide din faza grupelor, Michel Kuka Mboladinga a stat nemișcat, în picioare, cu o mână ridicată spre cer, în semn de omagiu adus lui Patrice Lumumba, fost prim-ministru al RD Congo după ce țara africană și-a câștigat independența față de Belgia, la capătul uneia dintre cele mai negre perioade din istora omenirii. Politicianul a ocupat funcția din iunie până în septembrie 1960, fiind asasinat în ianuarie 1961.

"Fizic, e greu, dar și mental! Fac asta pentru a da putere echipei, pentru a da energie jucătorilor", a povestit acesta pentru RMC Sport. "Nici măcar nu pot ieși din cameră când sunt la hotel din cauza freneziei de afară. Este copleșitor. Abia pot merge pe stradă. Toată lumea îmi cere fotografii, interviuri, videoclipuri. Uneori mă face să mă simt bine; este o sursă de mândrie pentru mine. Asta, transmite un mesaj, proiectează și o imagine a țării noastre oriunde merg în Maroc.".

Totuși, la ultima partidă a naționalei țării sale, care a pierdut în optimile de finală în prelungiri, contra Algeriei, cel poreclit Lumumba a cedat. Golul adversarilor, venit în minutul 119, l-a copleșit de emoție, astfel că acesta a cedat, mișcându-se pentru a-și șterge lacrimile. În total, fanul a stat ca o stană de piatră timp de 438 de minute (mai bine 7 ore) pe parcursul partidelor favoriților săi.

La finalul partidei care a însemnat eliminarea Republicii Democrate Congo de la Cupa Africii pe Națiuni a avut un moment neplăcut. Fotbalistul algerian Mohammed Amoura s-a dus în fața peluzei unde a stat nemișcat fanul congolez, imitându-i gestul și apoi trântindu-se la pământ, fapt pentru care atacantul lui Wolfsburg a primit o mulțime de critici dure în mediul online și în presă.

Cupa Africii pe Națiuni, optimi de finală

Coasta de Fildeș - Burkina Faso 3-0

Algeria - RD Congo 0-0, 1-0 după prelungiri

Nigeria - Mozambic 4-0

Egipt - Benin 1-1, 3-1 după prelungiri

Africa de Sud - Camerun 1-2

Maroc - Tanzania 1-0

Mali - Tunisia 1-1, 2-1 după prelungiri

Senegal - Sudan 3-1

Programul sferturilor

9 ianuarie, ora 18.00: Mali - Senegal

9 ianuarie, ora 21.00: Camerun - Maroc

10 ianuarie, ora 18.00: Algeria - Nigeria

10 ianuarie, ora 21.00: Egipt - Costa de Fildeș

Nicio televiziune din România nu a cumpărat drepturile de televizare a meciurilor de la Cupa Africii, însă rezumatele partidelor se pot vedea pe canalul de youtube CAF TV oficial.