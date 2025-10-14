Forțele ruse au distrus un convoi ONU cu ajutoare umanitare în Herson. „Teroriști, nu mai e nimic de spus”

Forțele ruse au atacat marți, 14 octombrie, un convoi umanitar al ONU în regiunea Herson din Ucraina, distrugând și avariind mai multe vehicule care transportau ajutoare, au transmis autoritățile regionale.

„Dimineață, în comunitatea Belozersk, ocupanții au țintit cu drone și artilerie camioanele Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare”, a transmis, pe Telegram, Oleksandr Prokudin, șeful Administrației Militare Regionale Herson (OVA).

El a precizat că patru vehicule albe, cu însemnele ONU, au fost atacate. Un camion a ars complet, altul a fost grav avariat, iar două au reușit să scape. Nu au fost raportate victime.

„Astăzi, așa-numita «a doua armată a lumii» a distrus câteva tone de ajutoare umanitare”, a scris Prokudin pe Telegram. „Teroriști – nu mai e nimic de spus.”

La rândul său, ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga a denunţat pe X ”o nouă încălcare brutală a dreptului internţaional” de către Rusia, o dovadă a ”dispreţului total” al Moscovei faţă de vieţile civililor şi obligaţiile internţaionale pe care le are.

Nu este prima dată când forțele ruse atacă misiuni umanitare în Ucraina, notează Kyiv Post.

La începutul lunii septembrie, un atac cu rachetă rusească asupra orașului Cernihiv a ucis mai multe persoane care lucrau într-o echipă umanitară de deminare.

În iulie, un atac cu dronă rusească la Nikolaev a lovit baza organizației Norwegian People’s Aid, care sprijină operațiunile de deminare în toată Ucraina.

În iunie, forțele ruse au lovit un depozit de ajutoare umanitare din Zaporojie, provocând pagube estimate la 3 milioane de dolari. La doar câteva zile, un alt atac a distrus clădirea consiliului municipal din Siversk, în regiunea Donețk, unde locuitorii se adunaseră pentru a primi ajutoare.