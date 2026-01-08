Video „Situația este dificilă”: Întreruperi masive de curent în regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Zaporijie, după atacuri cu drone rusești

Regiunile ucrainene Dnipropetrovsk și Zaporijie, din centrul și estul Ucrainei, au fost afectate de întreruperi masive de curent în urma unor atacuri cu drone lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice.

„Inamicul a lansat un atac masiv cu drone împotriva infrastructurilor energetice în mai multe regiuni. Drept urmare, majoritatea consumatorilor din regiunile Dnipropetrovsk şi Zaporijie, inclusiv centrele regionale, sunt fără curent”, a transmis furnizorul național de energie, Ukrenergo, într-un mesaj publicat pe Telegram, miercuri, în jurul orei 22:00 GMT.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko, a confirmat avarierea unei infrastructuri critice care asigura alimentarea cu energie electrică a unei mari părți din regiune, relatează AFP, preluat de Agerpres. „Situația este dificilă”, a declarat acesta într-un mesaj postat tot pe Telegram.

În regiunea Zaporijie, guvernatorul Ivan Fedorov a anunțat, la ora 22:13 GMT (00:13, ora Kievului), că alimentarea cu electricitate a fost restabilită pentru instalaţiile esențiale.

„Lucrările continuă pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, în principal la infrastructurile critice. Lucrăm fără răgaz pentru a restabili electricitatea tuturor consumatorilor cât mai curând posibil”, a precizat oficialul ucrainean.

De la începutul invaziei în februarie 2022, Rusia a vizat în mod constant infrastructura energetică a Ucrainei prin atacuri cu drone și rachete. Potrivit AFP, în ultimele luni, odată cu scăderea temperaturilor, intensitatea acestor atacuri a crescut semnificativ.

Cu o zi în urmă, Rusia a lansat un atac asupra a două porturi din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor opt, potrivit autorităților ucrainene. Administrația porturilor maritime din Ucraina a anunțat că țintele atacului au fost porturile Ciornomorsk și Pivdenni, două artere esențiale pentru exporturile țării și pentru economia ucraineană, bazată în mare parte pe mărfuri.