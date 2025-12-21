search
Kremlinul, precizări despre posibile discuții trilaterale SUA-Rusia-Ucraina. Moscova răspunde ofertei lui Macron la dialog

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Kremlinul a comentat dimunică o posibilă întâlnire între emisarii americani, ucraineni şi ruşi în vederea unor discuții de pace într-un format trilateral, relatează AFP. Negocierile SUA-Rusia au început vineri în Statele Unite și continuă duminică.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

„Pentru moment, nimeni nu a discutat serios această iniţiativă şi, din câte ştiu, ea nu este în pregătire”, a declarat presei consilierul prezidenţial Iuri Uşakov, potrivit agenţiilor ruse de presă, relatează Agerpres.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Washingtonul a propus organizarea unei întâlniri trilaterale, citându-l în acest sens pe Rustem Umerov, unul dintre negociatorii cheie ai Kievului, care a călătorit vineri la Miami, în Statele Unite.

Discuţii găzduite de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american, au loc în acest weekend în Florida. Acestea au loc separat cu emisarii ucraineni şi europeni, pe de o parte, şi trimisul rus Kirill Dmitriev, care a sosit sâmbătă, pe de altă parte.

Dmitriev a transmis că discuţiile cu Witkoff şi Kushner „se derulează constructiv” şi vor continua duminică.

Iuri Uşakov a transmis jurnaliştilor ruşi, duminică, informația că „nu a văzut” propunerea americană de soluţionare a conflictului în urma discuțiilor între delegația Washington-ului şi trimişii ucraineni şi europeni.

Kirill Dmitriev „se va întoarce la Moscova, îşi va prezenta raportul său şi vom discuta ce vom face în continuare”, a mai precizat consilierul prezidențial rus.

O masă rotundă care va reuni toate părţile ar fi o premieră în ultimele şase luni. De altfel, preşedintele ucrainean şi-a exprimat scepticismul cu privire la potenţiale rezultate.

„Nu sunt sigur că va rezulta ceva nou din aceasta”, a declarat el presei sâmbătă, menţionând că întâlnirile anterioare din Turcia din această vară nu s-au concretizat decât cu schimburi de prizonieri.

Dmitri Peskov: Vladimir Putin este pregătit de dialog cu Emmanuel Macron

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut aceste declarații agenţiei de presă  RIA Novosti sâmbătă seară, conform AFP.

Macron „a spus că este gata să discute cu Putin. Probabil este foarte important să ne amintim ce a spus preşedintele în timpul «Liniei Directe» (importanta conferinţă de presă anuală a lui Putin de vineri - n.r.). El şi-a exprimat disponibilitatea de a se angaja în dialog cu Macron”, a explicat Peskov.

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse s-a referit la o declaraţie făcută de Emmanuel Macron vineri dimineaţă la Bruxelles, cu prilejul unui summit în care Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru eliberarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina.

„Cred că va fi din nou util să discutăm cu Vladimir Putin”, a declarat preşedintele francez presei.

„Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin”, a adăugat el, referindu-se la preşedintele american Donald Trump, care a reluat dialogul cu omologul său rus.

„Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuţie. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor fi singuri în discuţiile cu ruşii, ceea ce nu este ideal”, a argumentat președintele francez.

Rusia

