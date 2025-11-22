Vance enunță trei puncte cheie care trebuie incluse într-un plan de pace viabil

Vicepreședintele american JD Vance a transmis într-o postare pe platforma X că orice plan de pace menit să ducă la încheierea războiului din Ucraina trebuie să includă trei puncte cheie, relatează agențiile de presă și presa ucraineană.

Un plan de pace trebuie să „oprească crimele, păstrând în acelaşi timp suveranitatea ucraineană”, şi să fie acceptabil atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina.

În al treilea rând, trebuie să maximizeze şansele ca războiul să nu se reia.

Vance a abordat și problema interpretării cadrului de pace elaborat în principal de trimisul special al SUA Steve Wifkoff.

„Fiecare critică la adresa cadrului de pace la care lucrează administraţia fie înţelege greşit cadrul, fie denaturează o anumită realitate critică de pe teren.

„Există o fantezie conform căreia dacă doar oferim mai mulţi bani, mai multe arme sau mai multe sancţiuni, victoria este la îndemână. Pacea nu va fi realizată de diplomaţi sau politicieni eşuaţi care trăiesc într-un tărâm imaginar. Ar putea fi realizată de oameni inteligenţi care trăiesc în lumea reală”, a scris vicepreşedintele american.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că a primit planul joi, cu ocazia unei întâlniri cu o delegație americană. El s-a adresat vineri seara națiunii, admițând faptul acesta pune Ucraina în faţa „unei alegeri foarte dificile: fie pierderea demnităţii, fie riscul de a pierde un partener cheie”.

Mesajul lui Vladimir Putin

De partea cealaltă, preşedintele rus Vladimir Putin a salutat planul, făcând observația că documentul în 28 de puncte ar putea forma „baza pentru o soluţie de pace finală”.

„Avem acest text, l-am primit prin canalele de comunicare existente cu administraţia americană. Poate servi drept bază pentru o soluţionare paşnică definitivă, dar acest plan nu a fost discutat cu noi în termeni concreţi.

Suntem pregătiţi să purtăm negocieri paşnice şi să rezolvăm problemele prin mijloace paşnice. Cu toate acestea, acest lucru necesită, desigur, o discuţie amănunţită a tuturor detaliilor planului propus. Suntem pregătiţi pentru aceasta”, a declarat liderul de la Kremlin într-o teleconferinţă cu membrii Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse.

Totodată, a amenințat Ucraina, susținând că dacă refuză un plan de pace, Rusia este pregătită să îşi atingă obiectivele „prin arme, în cadrul unei lupte armate”.

„Ucraina şi aliaţii săi europeni încă se amăgesc şi visează să provoace o înfrângere strategică Rusiei pe câmpul de luptă.

Dacă Kievul nu vrea să discute propunerile preşedintelui Trump şi refuză să o facă, atunci Kievul şi susţinătorii războiului europeni trebuie să înţeleagă că evenimentele care au avut loc la Kupiansk se vor repeta inevitabil şi în alte sectoare cheie ale frontului”, a adăugat preşedintele rus.

Armata rusă a susţinut joi că a capturat oraşul Kupiansk din estul Ucrainei, unde forţele ucrainene, depăşite numeric, întâmpină dificultăţi.

Preşedintele american Donald Trump a dat Kievului un termen limită, joi , pentru a răspunde la cel mai recent plan de pace care ar impune Ucrainei să accepte concesii semnificative, inclusiv retragerea din teritorii din estul ţării pe care Rusia nu le-a cucerit, reducerea dimensiunii armatei şi renunţarea la ideea aderării la NATO, scrie Agerpres.