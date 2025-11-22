search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Planul de pace în 28 de puncte ar fi rezultatul unei reuniuni la Miami la care a fost prezent Dmitriev. Îngrijorări în rândul oficialilor americani

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Planul de pace în 28 de puncte propus de SUA ar fi rezultatul unei întâlniri care a avut loc la Miami la sfârșitul lunii trecute și la care au participat trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, ginerele său Jared Kushner şi Kirill Dmitriev, şeful Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF), sancționat de SUA, dar care a primit o derogare în contextul discuțiilor de pace, relatează Reuters, citând surse.

Șeful Fondului rus de investiții directe și trimisul prezidențial special al Rusiei pentru cooperarea economică cu țările străine, Kirill Dmitriev (L), și trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, jpg

Planul de pace în 28 de puncte făcut public de Axios i-a luat în surprindere pe mulți congresmeni americani și a creat confuzie în rândul ambasadelor din Washington şi din întreaga Europă.

Unele propuneri, presupunând concesii substanțiale din partea Kievului, par incompatibilă cu abordarea recentă, mai dură, a administraţiei în raport cu Rusia, ținând cont de noile sancţiuni impuse de SUA sectorului energetic al acesteia.

Unele detalii ar avea nevoie de clarificare, de pildă dacă Dmitriev a sosit la Miami cu condiţii prestabilite de Rusia şi dacă acestea au fost incluse în varianta finală a textului.

Un alt detaliu neclar este legat de participarea ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, care s-a deplasat la Miami la începutul acestei săptămâni și a avut discuții cu Witkoff cu privire la plan.

Potrivit uneia dintre surse,  Witkoff i-a împărtăşit lui Umerov detalii despre plan cu ocazia acelei vizite, iar Statele Unite au transmis propunerea Ucrainei prin Turcia miercuri, înainte de a o prezenta oficial joi, la Kiev.

Umerov a caracterizat participarea sa ca fiind pur „tehnică” şi a negat că s-ar fi purtat discuţii de fond.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că orice plan de pace „trebuie să ofere garanţii de securitate şi descurajare pentru Ucraina, Europa şi Rusia”, oferind în acelaşi timp stimulente economice ambelor părţi. „Acest plan a fost elaborat pentru a reflecta realităţile situaţiei şi a găsi cel mai bun scenariu avantajos pentru toate părţile, în care ambele părţi câştigă mai mult decât trebuie să ofere”, a adăugat ea.

 Trump a semnalat vineri că se aşteaptă ca Zelenski să aprobe planul până de Ziua Recunoştinţei, iar unele relatări de presă sugerează că Washingtonul a avertizat Kievul că SUA ar putea reduce ajutorul milita dacă nu se conformează.

Oficialii americani ar fi fost luaţi prin surprindere

Figuri importante din cadrul Departamentului de Stat şi al Consiliului Naţional de Securitate ar fi fost excluse din proces. Potrivit două surse, a fost lăsat deoparte și trimisul special pentru Ucraina, Keith Kellogg, care a lucrat la negocierile de pace şi care se aşteaptă să demisioneze în ianuarie.

Un oficial de rang înalt a declarat că secretarul de stat Marco Rubio a fost informat cu privire la planul în 28 de puncte, însă nu este clar în ce moment.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a insistat că Rubio „a fost implicat îndeaproape pe tot parcursul procesului... discutând cu ambele părţi pentru a facilita schimbul de idei pentru o pace durabilă”.

Alți oficiali au contestat însă această afirmaţie.

„Nu a existat nicio coordonare; nimeni din Departament nu a văzut acest lucru, nici măcar Rubio”, a spus unul dintre aceștia, subliniind că planul includea puncte respinse anterior de secretarul de stat american.

Episodul a suscitat îngrijorare nu doar în rândul administraţiei americane, cât şi la Capitol Hill, dat fiind că Witkoff şi Kushner par să fi ocolit canalele oficiale, elaborând o propunere favorabilă Moscovei și care serveşte mai degrabă intereselor Rusiei decât celor ale Ucrainei.

Documentul include condiții exprimate de mult timp de Moscova – ca Ucraina să cedeze teritorii din estul ţării pe care Rusia nu le-a cucerit, să recunoască Crimeea ca teritoriu rus şi să renunţe la aderarea la NATO.

„Acest aşa-numit «plan de pace» are defecte grave”, a declarat senatorul Roger Wicker, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului. „Ucraina nu ar trebui să fie presată să cedeze teritoriile sale unuia dintre cei mai notorii criminali de război din lume, Vladimir Putin.”

Putin a declarat astăzi că planul pe care l-a văzut este o «bază» pentru un acord viitor — semnalând probabil că Moscova intenţionează să solicite mai multe concesii în plus faţă de ceea ce este deja o propunere nefavorabilă pentru Kiev. O săptămână pare un termen ambiţios”, a comentat Dara Massicot, de la Fundaţia Carnegie pentru Pace Internaţională.

Comunitățile de informații, îngrijorate cu privire la acțiunile lui Dmitriev

Relaţia administraţiei cu Dmitriev a suscitat îngrijorări în cadrul comunităţii de informaţii, potrivit unui oficial american, în măsura în care acesta şi-a folosit anterior postul pentru a stabili legături cu guverne şi companii occidentale, chiar şi în condiţiile sancţiunilor.

În timpul primului mandat al lui Trump, Dmitriev a încercat să restabilească relaţiile dintre Washington şi Moscova. Întâlnirea din 2017 cu Erik Prince, fostul şef al Blackwater şi aliat al lui Trump, a fost menţionată în raportul din 2019 al procurorului special Robert Mueller, care anchetat examinat legăturile dintre campania lui Trump şi Rusia. Raportul nu a găsit dovezi de coordonare pentru a influenţa alegerile din 2016.

Dmitriev a colabora cu Kushner și în timpul pandemiei, organizând livrări de ventilatoare ruseşti către SUA, acțiune în legătură cu care oficialii Trezoreriei s-au temut că ar încălca sancţiunile.

În ultimii ani, Dmitriev a apărut la televiziunea americană şi la Forumul Economic Mondial de la Davos, promovând relaţii comerciale mai strânse între cele două ţări.

La întâlnirea de la Miami, el ar fi abordat teme similare şi s-ar fi întâlnit și aleasa republicană Anna Luna de Florida pentru a discuta despre comerţul dintre SUA şi Rusia. Un videoclip RIA o arată pe Luna primind o cutie de bomboane de ciocolată cu imaginea lui Putin de la Dmitriev în timpul întâlnirii lor la Hotelul Faena — deţinut de Len Blavatnik, un miliardar de origine rusă cu legături de afaceri de lungă durată cu oligarhul sancţionat Viktor Vekselberg.

Compania lui Witkoff, Witkoff Group, are asocieri în participaţiune cu firma lui Blavatnik, inclusiv în Miami.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală
fanatik.ro
image
Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici: „În spatele fiecărui succes este un șir lung de înfrângeri și doar prin comparație poți să le înțelegi”
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Ce lovitură: Donald Trump i-a INTERZIS în SUA! Anunțul a fost făcut
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Au dispărut ouăle din magazine sau au preț dublu. Fermierii le trimit la export
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia specială a unui judecător. De ce poate ajunge la peste 23.000 lei pe lună la doar 48 de ani
playtech.ro
image
Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Cât mai valorează cu adevărat banii pe care îi țin românii în bănci? „Economisim în van, banii se 'topesc' din punct de vedere al puterii de cumpărare”
ziare.com
image
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Lapoviță și ninsoare în mai multe zone din România, dar și depuneri de polei. Vremea se răcește în continuare, anunță ANM
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Crăciun în noiembrie la Târgul de Crăciun din Craiova. La ce oră zboară Moșul în fiecare seară și cum este atmosfera? Foto/Video
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele
click.ro
image
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
la Pascaline foto Christie s jpg
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blase Pascal în 1642, blocată în Franța
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
image
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?