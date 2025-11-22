Planul de pace în 28 de puncte ar fi rezultatul unei reuniuni la Miami la care a fost prezent Dmitriev. Îngrijorări în rândul oficialilor americani

Planul de pace în 28 de puncte propus de SUA ar fi rezultatul unei întâlniri care a avut loc la Miami la sfârșitul lunii trecute și la care au participat trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, ginerele său Jared Kushner şi Kirill Dmitriev, şeful Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF), sancționat de SUA, dar care a primit o derogare în contextul discuțiilor de pace, relatează Reuters, citând surse.

Planul de pace în 28 de puncte făcut public de Axios i-a luat în surprindere pe mulți congresmeni americani și a creat confuzie în rândul ambasadelor din Washington şi din întreaga Europă.

Unele propuneri, presupunând concesii substanțiale din partea Kievului, par incompatibilă cu abordarea recentă, mai dură, a administraţiei în raport cu Rusia, ținând cont de noile sancţiuni impuse de SUA sectorului energetic al acesteia.

Unele detalii ar avea nevoie de clarificare, de pildă dacă Dmitriev a sosit la Miami cu condiţii prestabilite de Rusia şi dacă acestea au fost incluse în varianta finală a textului.

Un alt detaliu neclar este legat de participarea ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, care s-a deplasat la Miami la începutul acestei săptămâni și a avut discuții cu Witkoff cu privire la plan.

Potrivit uneia dintre surse, Witkoff i-a împărtăşit lui Umerov detalii despre plan cu ocazia acelei vizite, iar Statele Unite au transmis propunerea Ucrainei prin Turcia miercuri, înainte de a o prezenta oficial joi, la Kiev.

Umerov a caracterizat participarea sa ca fiind pur „tehnică” şi a negat că s-ar fi purtat discuţii de fond.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că orice plan de pace „trebuie să ofere garanţii de securitate şi descurajare pentru Ucraina, Europa şi Rusia”, oferind în acelaşi timp stimulente economice ambelor părţi. „Acest plan a fost elaborat pentru a reflecta realităţile situaţiei şi a găsi cel mai bun scenariu avantajos pentru toate părţile, în care ambele părţi câştigă mai mult decât trebuie să ofere”, a adăugat ea.

Trump a semnalat vineri că se aşteaptă ca Zelenski să aprobe planul până de Ziua Recunoştinţei, iar unele relatări de presă sugerează că Washingtonul a avertizat Kievul că SUA ar putea reduce ajutorul milita dacă nu se conformează.

Oficialii americani ar fi fost luaţi prin surprindere

Figuri importante din cadrul Departamentului de Stat şi al Consiliului Naţional de Securitate ar fi fost excluse din proces. Potrivit două surse, a fost lăsat deoparte și trimisul special pentru Ucraina, Keith Kellogg, care a lucrat la negocierile de pace şi care se aşteaptă să demisioneze în ianuarie.

Un oficial de rang înalt a declarat că secretarul de stat Marco Rubio a fost informat cu privire la planul în 28 de puncte, însă nu este clar în ce moment.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a insistat că Rubio „a fost implicat îndeaproape pe tot parcursul procesului... discutând cu ambele părţi pentru a facilita schimbul de idei pentru o pace durabilă”.

Alți oficiali au contestat însă această afirmaţie.

„Nu a existat nicio coordonare; nimeni din Departament nu a văzut acest lucru, nici măcar Rubio”, a spus unul dintre aceștia, subliniind că planul includea puncte respinse anterior de secretarul de stat american.

Episodul a suscitat îngrijorare nu doar în rândul administraţiei americane, cât şi la Capitol Hill, dat fiind că Witkoff şi Kushner par să fi ocolit canalele oficiale, elaborând o propunere favorabilă Moscovei și care serveşte mai degrabă intereselor Rusiei decât celor ale Ucrainei.

Documentul include condiții exprimate de mult timp de Moscova – ca Ucraina să cedeze teritorii din estul ţării pe care Rusia nu le-a cucerit, să recunoască Crimeea ca teritoriu rus şi să renunţe la aderarea la NATO.

„Acest aşa-numit «plan de pace» are defecte grave”, a declarat senatorul Roger Wicker, preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului. „Ucraina nu ar trebui să fie presată să cedeze teritoriile sale unuia dintre cei mai notorii criminali de război din lume, Vladimir Putin.”

Putin a declarat astăzi că planul pe care l-a văzut este o «bază» pentru un acord viitor — semnalând probabil că Moscova intenţionează să solicite mai multe concesii în plus faţă de ceea ce este deja o propunere nefavorabilă pentru Kiev. O săptămână pare un termen ambiţios”, a comentat Dara Massicot, de la Fundaţia Carnegie pentru Pace Internaţională.

Comunitățile de informații, îngrijorate cu privire la acțiunile lui Dmitriev

Relaţia administraţiei cu Dmitriev a suscitat îngrijorări în cadrul comunităţii de informaţii, potrivit unui oficial american, în măsura în care acesta şi-a folosit anterior postul pentru a stabili legături cu guverne şi companii occidentale, chiar şi în condiţiile sancţiunilor.

În timpul primului mandat al lui Trump, Dmitriev a încercat să restabilească relaţiile dintre Washington şi Moscova. Întâlnirea din 2017 cu Erik Prince, fostul şef al Blackwater şi aliat al lui Trump, a fost menţionată în raportul din 2019 al procurorului special Robert Mueller, care anchetat examinat legăturile dintre campania lui Trump şi Rusia. Raportul nu a găsit dovezi de coordonare pentru a influenţa alegerile din 2016.

Dmitriev a colabora cu Kushner și în timpul pandemiei, organizând livrări de ventilatoare ruseşti către SUA, acțiune în legătură cu care oficialii Trezoreriei s-au temut că ar încălca sancţiunile.

În ultimii ani, Dmitriev a apărut la televiziunea americană şi la Forumul Economic Mondial de la Davos, promovând relaţii comerciale mai strânse între cele două ţări.

La întâlnirea de la Miami, el ar fi abordat teme similare şi s-ar fi întâlnit și aleasa republicană Anna Luna de Florida pentru a discuta despre comerţul dintre SUA şi Rusia. Un videoclip RIA o arată pe Luna primind o cutie de bomboane de ciocolată cu imaginea lui Putin de la Dmitriev în timpul întâlnirii lor la Hotelul Faena — deţinut de Len Blavatnik, un miliardar de origine rusă cu legături de afaceri de lungă durată cu oligarhul sancţionat Viktor Vekselberg.

Compania lui Witkoff, Witkoff Group, are asocieri în participaţiune cu firma lui Blavatnik, inclusiv în Miami.