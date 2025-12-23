search
Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Garry Kasparov a fost arestat în lipsă de justiția rusă, fiind acuzat de „justificarea publică a terorismului”

0
0
Publicat:

Șahistul rus Garry Kasparov, critic al președintelui Vladimir Putin, a fost arestat marți, 23 decembrie, în lipsă, de un tribunal rus. Acesta este acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina.

Garry Kasparov/FOTO: Mediafax
Garry Kasparov/FOTO: Mediafax

„Instanța a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenției sale în Rusia sau extrădarea sa către teritoriul rus”, a declarat judecătorul, citat de agenția rusă de știri TASS, scrie Agerpres.

Fostul campion mondial a fost acuzat de „justificarea publică a terorismului pe rețelele de telecomunicații, inclusiv pe internet”, o infracțiune care i-ar putea aduce lui Kasparov o pedeapsă cu închisoarea între cinci și șapte ani.

Garry Kasparov, declarat „agent străin” de Rusia în mai 2022 și stabilit în afara țării de peste zece ani, este vizat indirect într-un dosar penal deschis de FSB, care îi acuză pe Mihail Hodorkovski și alți opozanți ruși din exil, fondatori ai Comitetului Anti-Război din Rusia, de „organizarea unei comunități teroriste” și „tentativă de preluare a puterii”.

Potrivit FSB, Hodorkovski și ceilalți fondatori ai ARR „finanțează grupuri militarizate ucrainene desemnate drept organizații teroriste în Rusia și recrutează persoane pentru aceste grupuri, folosindu-le ulterior în planuri de preluare a puterii în Rusia prin forță”.

ARR a fost fondat la 27 februarie 2022, la trei zile după ce Rusia și-a lansat campania militară în Ucraina, cu obiectivul declarat de a combate 'dictatura agresivă' a președintelui rus Vladimir Putin, aflat la putere de un sfert de secol.

Cine este Garry Kasparov

Garry Kasparov s-a născut pe 13 aprilie 1963, în Baku, Azerbaidjan. Este maestru la șah, activist politic și scriitor.

A fost campion mondial la șah între 1985 și 2000. Ratingul său maxim FIDE, de 2851, atins în 1999, a fost cel mai mare înregistrat până când a fost depășit de Magnus Carlsen în 2013.

Din 1984 și până la retragerea sa din competițiile regulate de șah, în 2005, Kasparov a fost jucătorul numărul 1 mondial timp de un record de 255 de luni cumulate. De asemenea, deține recordurile pentru cele mai multe victorii consecutive în turnee profesioniste (15) și pentru cele mai multe premii Chess Oscar (11).

Kasparov a devenit cel mai tânăr campion mondial incontestabil în 1985, la 22 de ani, după ce l-a învins pe Anatoli Karpov, titlu pe care l-a apărat de trei ori. A deținut coroana FIDE până în 1993, când a rupt relațiile cu federația și a fondat PCA. În 1997 a pierdut celebrul meci cu supercomputerul IBM Deep Blue, iar în 2000 a fost învins de Vladimir Kramnik, pierzând titlul „clasic”. 

După retragerea din șah, Garry Kasparov s-a implicat activ în scris și politică. A publicat seria My Great Predecessors, dedicată istoriei campionilor mondiali la șah, și a devenit o figură importantă a opoziției față de regimul lui Vladimir Putin, fondând United Civil Front și participând la alianța The Other Russia.

A intenționat să candideze la alegerile prezidențiale din Rusia în 2008, dar s-a retras invocând obstrucționări oficiale. După protestele din 2011, a părăsit Rusia în 2013, stabilindu-se ulterior la New York, iar din 2014 are și cetățenie croată.

Kasparov a condus Fundația pentru Drepturile Omului între 2011 și 2024 și, din 2017, este președintele Renew Democracy Initiative, organizație dedicată promovării democrației liberale.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Avocații din România, revoltați de austeritatea Bolojan: „Guvernul împinge justiția spre blocaj total prin atac direct la dreptul la apărare”
gandul.ro
image
Surse: Percheziții la casa în care a trăit Rodica Stănoiu
mediafax.ro
image
Finul polițist al lui Ilie Bolojan, cercetat penal pentru trafic internațional de droguri, spune că nu există probe împotriva lui. A cerut efectuarea unei contraexpertize 
fanatik.ro
image
Operațiunea „șpagă cu elicopterul”. Omul de afaceri care mituia angajați din hipermarketuri ca să-i accepte marfă stricată
libertatea.ro
image
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
La 36 de ani de la Revoluție, s-a aflat totul: ce a cerut Valentin Ceaușescu și cine l-a ajutat cu bani
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte
antena3.ro
image
Cod galben de ninsori, viscol şi polei în 18 judeţe şi Bucureşti. Prognoza specială pentru Capitală
observatornews.ro
image
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
Percheziții la locuința Rodicăi Stănoiu, la câteva zile după a doua înmormântare. Ce caută anchetatorii
playtech.ro
image
Ştefan Baiaram visează la mutarea carierei în vară: “Îmi doresc un trofeu cu Universitatea Craiova şi un transfer în Top 5”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Cine îl va înlocui pe Daniel David la Educație. Un personaj controversat are mari...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Bani pentru pensionari retroactiv. Legea care vrea să facă dreptate unei categorii de români
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
Emoționată, ca într-o reverie. Prințesa Charlene a captivat la premiera din Monaco

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?