Garry Kasparov a fost arestat în lipsă de justiția rusă, fiind acuzat de „justificarea publică a terorismului”

Șahistul rus Garry Kasparov, critic al președintelui Vladimir Putin, a fost arestat marți, 23 decembrie, în lipsă, de un tribunal rus. Acesta este acuzat de justificarea terorismului ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina.

„Instanța a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenției sale în Rusia sau extrădarea sa către teritoriul rus”, a declarat judecătorul, citat de agenția rusă de știri TASS, scrie Agerpres.

Fostul campion mondial a fost acuzat de „justificarea publică a terorismului pe rețelele de telecomunicații, inclusiv pe internet”, o infracțiune care i-ar putea aduce lui Kasparov o pedeapsă cu închisoarea între cinci și șapte ani.

Garry Kasparov, declarat „agent străin” de Rusia în mai 2022 și stabilit în afara țării de peste zece ani, este vizat indirect într-un dosar penal deschis de FSB, care îi acuză pe Mihail Hodorkovski și alți opozanți ruși din exil, fondatori ai Comitetului Anti-Război din Rusia, de „organizarea unei comunități teroriste” și „tentativă de preluare a puterii”.

Potrivit FSB, Hodorkovski și ceilalți fondatori ai ARR „finanțează grupuri militarizate ucrainene desemnate drept organizații teroriste în Rusia și recrutează persoane pentru aceste grupuri, folosindu-le ulterior în planuri de preluare a puterii în Rusia prin forță”.

ARR a fost fondat la 27 februarie 2022, la trei zile după ce Rusia și-a lansat campania militară în Ucraina, cu obiectivul declarat de a combate 'dictatura agresivă' a președintelui rus Vladimir Putin, aflat la putere de un sfert de secol.

Cine este Garry Kasparov

Garry Kasparov s-a născut pe 13 aprilie 1963, în Baku, Azerbaidjan. Este maestru la șah, activist politic și scriitor.

A fost campion mondial la șah între 1985 și 2000. Ratingul său maxim FIDE, de 2851, atins în 1999, a fost cel mai mare înregistrat până când a fost depășit de Magnus Carlsen în 2013.

Din 1984 și până la retragerea sa din competițiile regulate de șah, în 2005, Kasparov a fost jucătorul numărul 1 mondial timp de un record de 255 de luni cumulate. De asemenea, deține recordurile pentru cele mai multe victorii consecutive în turnee profesioniste (15) și pentru cele mai multe premii Chess Oscar (11).

Kasparov a devenit cel mai tânăr campion mondial incontestabil în 1985, la 22 de ani, după ce l-a învins pe Anatoli Karpov, titlu pe care l-a apărat de trei ori. A deținut coroana FIDE până în 1993, când a rupt relațiile cu federația și a fondat PCA. În 1997 a pierdut celebrul meci cu supercomputerul IBM Deep Blue, iar în 2000 a fost învins de Vladimir Kramnik, pierzând titlul „clasic”.

După retragerea din șah, Garry Kasparov s-a implicat activ în scris și politică. A publicat seria My Great Predecessors, dedicată istoriei campionilor mondiali la șah, și a devenit o figură importantă a opoziției față de regimul lui Vladimir Putin, fondând United Civil Front și participând la alianța The Other Russia.

A intenționat să candideze la alegerile prezidențiale din Rusia în 2008, dar s-a retras invocând obstrucționări oficiale. După protestele din 2011, a părăsit Rusia în 2013, stabilindu-se ulterior la New York, iar din 2014 are și cetățenie croată.

Kasparov a condus Fundația pentru Drepturile Omului între 2011 și 2024 și, din 2017, este președintele Renew Democracy Initiative, organizație dedicată promovării democrației liberale.