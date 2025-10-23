Moscova amenință cu un „răspuns dureros” dacă Uniunea Europeană confiscă activele rusești

Rusia avertizează că va reacționa „dur și simetric” dacă Uniunea Europeană va decide să confiște activele rusești blocate în conturile Euroclear, sistemul financiar din Belgia care gestionează cea mai mare parte a fondurilor înghețate.

„Uniunea Europeană nu are niciun temei legal pentru a confisca aceste active. O asemenea decizie ar fi pur și simplu un furt”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Declarațiile vin înaintea discuțiilor din Consiliul European, unde liderii celor 27 de state membre analizează o propunere a Comisiei Europene de a folosi veniturile generate de activele rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei — denumit, simbolic, „împrumut de reparații”.

Cum ar funcționa planul Bruxellesului

Propunerea ar permite Uniunii să folosească dobânzile și lichiditățile provenite din activele băncii centrale a Rusiei, blocate în Europa, pentru a sprijini Kievul în acoperirea cheltuielilor bugetare și militare din perioada 2026–2027.

Planul ar transforma, practic, resursele înghețate — în valoare de aproximativ 176 de miliarde de euro — într-o garanție pentru emiterea de obligațiuni europene destinate Ucrainei.

Însă nu toate capitalele europene sunt de acord.

Belgia, între lege și geopolitică

Premierul belgian Bart De Wever s-a arătat reticent, spunând că nu poate susține măsura până când nu primește garanții clare privind statutul juridic al activelor rusești deținute la Bruxelles.

„Nu există încă o bază legală solidă pentru o asemenea decizie”, a explicat el, amintind că nici măcar în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial bunurile rusești nu au fost atinse.

De Wever se află într-o poziție delicată: Belgia este sediul Euroclear, prin care trece majoritatea activelor rusești blocate, iar o eventuală confiscare ar putea declanșa procese internaționale și contramăsuri economice din partea Moscovei.

Diviziunile din interiorul Uniunii

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că împărtășește îngrijorările Belgiei, dar este „încrezător că se va găsi o cale de compromis”.

Premierul finlandez Petteri Orpo a susținut, la rândul său, că „există o soluție pe masă, viabilă din punct de vedere juridic, care ține cont de rezervele Belgiei”.

În schimb, premierul suedez Ulf Kristersson a fost mai optimist: „Nu voi declara victoria până nu finalizăm negocierile, dar există un sprijin larg pentru folosirea activelor rusești înghețate.”

„Un mesaj clar către Moscova”

Președintele Consiliului European, António Costa, a confirmat că liderii vor lua joi „decizii politice” pentru a asigura finanțarea Ucrainei în următorii doi ani, chiar înainte de începerea summitului de la Bruxelles, la care participă și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Vom lua decizia politică de a garanta nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027, inclusiv pentru achiziția de echipamente militare”, a declarat Costa.

Detaliile tehnice vor fi stabilite ulterior de Comisia Europeană, însă mesajul, spune el, este „clar: Europa nu este obosită de război, oricât și-ar dori Kremlinul să creadă acest lucru”.

Ucraina: „Avem nevoie de 120 de miliarde de dolari”

Atât președintele Zelenski, cât și ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, au precizat că bugetul Ucrainei pentru 2026 va necesita aproximativ 120 de miliarde de dolari, dintre care jumătate ar trebui să provină din surse externe.

„Este vorba de doar 0,25% din PIB-ul cumulat al aliaților noștri”, a spus Șmîhal, insistând că obiectivul este realist.

Zelenski a mulțumit Uniunii Europene pentru noul pachet de sancțiuni — al 19-lea — și președintelui american Donald Trump pentru măsurile suplimentare împotriva marilor companii petroliere rusești.

Întrebat dacă noile sancțiuni vor schimba situația pe teren, liderul de la Kiev a răspuns simplu:

„Vom vedea. Dar este un semnal bun pentru restul lumii: Rusia nu mai poate face afaceri ca de obicei.”

Planul de confiscare a activelor rusești rămâne o inițiativă fără precedent, care testează granițele dreptului internațional și unitatea europeană. Pentru Moscova, este un act de „jaf”; pentru Bruxelles, un gest politic menit să demonstreze că sprijinul pentru Ucraina nu slăbește, indiferent de costuri.