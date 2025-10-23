Statele Unite au impus sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, precum și a filialelor acestora, într-o mișcare descrisă de analiștii CNN drept „o provocare neașteptată” adresată Kremlinului de către președintele Donald Trump.

Departamentul american al Trezoreriei a justificat măsura prin „lipsa de voință reală a Rusiei de a se angaja într-un proces de pace care să ducă la încheierea războiului din Ucraina”. Secretarul american al Finanțelor, Scott Bessent, a declarat că sancțiunile vizează „cele mai importante două companii care finanțează mașina de război a Kremlinului”, subliniind că Washingtonul este „pregătit să meargă mai departe dacă situația o va impune”.

Anunțul survine după ce Casa Albă a decis să anuleze summitul planificat între Donald Trump și Vladimir Putin, ce urma să aibă loc la Budapesta. Președintele american a explicat că „nu era momentul potrivit” pentru o astfel de întâlnire, menționând că a „simțit nevoia de a impune sancțiuni semnificative Rusiei”, dar a adăugat că speră ca acestea „să nu rămână în vigoare prea mult timp”.

Reacții internaționale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia Statelor Unite, afirmând că „Washingtonul demonstrează determinare într-un moment în care Rusia nu arată nicio intenție de pace”.

La rândul său, premierul britanic Keir Starmer a declarat că este „mulțumit” de acțiunea americană, adăugând că „Putin trebuie să plătească un preț pentru agresiunea sa”.

Ambasadoarea Ucrainei la Washington, Olga Stefanișina, a numit sancțiunile „primul pas important” al actualei administrații Trump. „Pacea este posibilă doar prin forță și presiune constantă asupra agresorului”, a transmis ea pe platforma X.

Europa accelerează propriile sancțiuni

Decizia Statelor Unite vine în contextul în care Uniunea Europeană a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, care include interzicerea importurilor de gaze naturale rusești până în 2027. Propunerea a fost sprijinită de majoritatea statelor membre, cu excepția Slovaciei și Ungariei, dependente de energia rusă.

Donald Trump a cerut în repetate rânduri țărilor europene „să nu mai finanțeze indirect războiul lui Putin” prin achiziții de energie din Rusia. „Europa trebuie să treacă la viteza superioară. Nu poate cumpăra petrol și gaze de la o țară cu care se află în conflict”, a spus liderul american.

Rachetele Tomahawk și disputa privind sprijinul militar

În același timp, Donald Trump a explicat decizia de a nu furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, argumentând că utilizarea acestora necesită o instruire complexă de până la un an. „Sunt arme extrem de sofisticate, iar noi nu intenționăm să antrenăm alte țări să le folosească”, a spus președintele american, în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Totuși, potrivit The Wall Street Journal, administrația Trump ar fi ridicat o restricție cheie care limita utilizarea de către Ucraina a rachetelor occidentale cu rază lungă de acțiune pentru lovituri pe teritoriul rus. Surse americane au declarat că această măsură ar permite Kievului să intensifice atacurile asupra unor ținte strategice din interiorul Rusiei.

Forțele armate ucrainene au confirmat recent utilizarea unei rachete Storm Shadow, furnizată de Marea Britanie, pentru a lovi o fabrică de muniție din regiunea Briansk.

Casa Albă a precizat că decizia nu schimbă fundamental echilibrul pe front, dar „arată determinarea președintelui Trump de a exercita presiune maximă asupra Kremlinului pentru a ajunge la negocieri reale de pace”.