Medvedev îl avertizează pe Trump: „Livrarea de rachete Tomahawk ar putea avea consecințe negative pentru el însuși”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avertizat luni că eventualele livrări de rachete Tomahawk din Statele Unite către Ucraina „ar putea să se termine prost pentru toți”, subliniind că, dacă Washingtonul va lansa astfel de rachete, consecințele s-ar putea întoarce în primul rând împotriva președintelui SUA, Donald Trump.

Medvedev, în prezent secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei și cunoscut ca unul dintre cei mai duri susținători ai liniei dure de la Moscova, a scris pe canalul său de Telegram că, după lansare, „este imposibil să se facă distincţie între rachetele Tomahawk care transportă focoase nucleare şi cele convenţionale”. El a adăugat în aceeași postare: „Cum ar trebui să reacţioneze Rusia? Exact!”, sugerând astfel, într-un ton amenințător, că Moscova ar putea răspunde.

Medvedev a continuat cu un atac la adresa lui Trump, pe care l-a numit ironic „pacificator de afaceri”: „Dacă «pacificatorul de afaceri» se referă la «Tomahawk», atunci afirmația este incorectă. Livrarea acestor rachete poate avea consecinţe negative pentru toţi. Şi, în primul rând, pentru Trump însuși… Este imposibil să se distingă între o rachetă Tomahawk nucleară şi una obișnuită în zbor”. În aceeași postare, el a mai scris: „Rămâne să sperăm că aceasta este o altă ameninţare goală, provocată de negocierile îndelungate cu un clovn drogat”.

Replica lui Trump şi reacţii conexe

Duminică, Donald Trump a declarat că ar putea livra rachete Tomahawk Ucrainei dacă Putin nu oprește războiul: „Da, s-ar putea să-i spun (lui Putin) că, dacă războiul nu se încheie, s-ar putea foarte bine să o facem”, a spus Trump. „S-ar putea să nu o facem, dar s-ar putea să o facem. Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate spre ei? Nu cred”, a adăugat el.

Medvedev a revenit apoi cu replica: „Nu putem decât să sperăm că aceasta este o altă ameninţare fără acoperire. La fel ca trimiterea submarinelor nucleare mai aproape de Rusia”, referindu-se la o declarație anterioară a lui Trump din august, când acesta afirma că a ordonat trimiterea a două submarine în apropierea Rusiei ca răspuns la comentarii „extrem de provocatoare” ale lui Medvedev privind riscul unui război.

Kremlinul şi riscul escaladării

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat la rândul său că furnizarea rachetelor Tomahawk, cu o rază de acțiune de circa 2.500 km, capabile să lovească ținte din Rusia europeană, inclusiv Moscova, ar distruge relațiile dintre Statele Unite și Rusia. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat însă că Ucraina ar folosi Tomahawk-urile „numai în scopuri militare” și nu ar ataca civili în Rusia, în cazul în care SUA le-ar furniza.