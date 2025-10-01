Medvedev îl ironizează pe Trump privind submarinele nucleare americane din apropierea Rusiei: „Este greu să găsești o pisică neagră într-o cameră întunecată”

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a reacționat la declaraţiile președintelui american Donald Trump, care a susținut că a ordonat poziționarea a două submarine nucleare în apropierea Rusiei, ca răspuns la remarci considerate „agresive” din partea fostului lider de la Kremlin, Medvedev.

„Donald Trump vorbeşte din nou despre submarinele pe care le-a mutat «lângă coasta Rusiei», de data aceasta subliniind că sunt «complet» nedetectabile. Este greu să găseşti o pisică neagră într-o cameră întunecată, mai ales dacă nu există nicio pisică”, a scris Medvedev pe reţeaua naţională de mesagerie Max, citat de agenţia rusă TASS.

Declaraţiile vin după ce președintele american Donald Trump, într-o întâlnire cu generalii şi amiralii americani, a relatat episodul în care ar fi ordonat desfăşurarea submarinelor nucleare, ca reacţie la ceea ce a catalogat drept „provocări” din partea lui Medvedev.

„Rusia ne-a amenințat puțin nu cu mult timp în urmă. Și am trimis submarine nucleare – cele mai mortale arme create vreodată. Am făcut-o din cauza faptului că a menționat cuvântul «nuclear». Era un om prost care lucra pentru Putin”, a declarat Trump în fața liderilor militari de rang înalt.

Liderul de la Casa Albă l-a numit pe oficialul rus „o persoană stupidă”, precizând că acesta a folosit „cuvântul nuclear”.

„A fost într-adevăr o persoană stupidă... a menţionat cuvântul nuclear. Eu îl numesc «cuvântul cu N». Există două cuvinte cu N şi nu poţi folosi niciunul dintre ele”, a spus Trump, fără a intra în detalii.

Dmitri Medvedev l-a amenințat recent și pe Volodimir Zelenski cu un atac asupra sediului președinției de la Kiev.