Zelenski nu crede că Rusia ar fi atât de nesăbuită încât să utilizeze arme nucleare. Kremlinul, nou avertisment privind rachetele Tomahawk

Președintele Ucrainean Voldimir Zelenski a declarat recent într-un interviu pentru presa americană că nu crede în posibilitatea ca Rusia să utilizeze arme nucleare, întrucât acest lucru ar duce la consecințe catastrofale pentru întreaga lume. Declarațiile vin în contextul în care Kremlinul vorbește despre o escaladare dramatică a războiului în eventualitatea în care SUA ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei.

„Ar trebui să fii complet nebun să pornești un al Treilea Război Mondial, un război nuclear. Nici nu ne putem imagina că Rusia ar folosi arme nucleare. În acest caz, am avea nevoie de o altă planetă. Așadar, ar fi o decizie absolut nebunească. Dar există lucruri ar fi foarte dureroase pentru agresor – în acest caz, pentru Rusia și pentru toți ceilalți”, a spus Zelenski, întrebat într-un interviu Fox News dacă președintele SUA, Donald Trump, ar avea la dispoziție o pârghie reală împotriva unui stat nuclear precum Rusia.

Președintele ucrainean a cerut încă o dată țărilor occidentale să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei, vizând în special sectorul energetic, flota de petroliere și sistemul bancar, potrivit Ukrinform.

„Primordiale sunt sancțiunile și tarifele vamale”, a spus el.

Totodată, a îndemnat SUA să impună „toate sancțiunile împotriva Rusiei, în primul rând asupra sectorului energetic și, bineînțeles, asupra sectorului bancar, pentru a nu le oferi posibilitatea de a eluda sancțiunile, deoarece ei reușesc mereu să le ocolească”.

Kremlinul avertizează asupra unui moment de „escaladare dramatică” a războiului

Kremlinul a declarat duminică că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei, avertizând că războiul a ajuns într-un moment dramatic, în care toate părțile escaladează lucrurile, relatează Reuters.

Președintele american Donald Trump a declarat luni că ar dori să știe ce intenționează Ucraina să facă cu rachetele Tomahawk dacă SUA ar accepta livrarea acestora, întrucât nu dorește escaladarea războiului dintre Rusia și Ucraina. El a spus, însă, că a „luat, într-un fel, o decizie” în această privință.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, ceea ce înseamnă că Ucraina le-ar putea folosi pentru atacuri în interiorul Rusiei, inclusiv la Moscova. Unele variante retrase ale rachetelor Tomahawk pot transporta ogive nucleare, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului SUA.

„Subiectul rachetelor Tomahawk este extrem de îngrijorător”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterului de la televiziunea de stat rusă, Pavel Zarubin, într-un interviu publicat duminică. „Acum este un moment cu adevărat dramatic, având în vedere că tensiunile sunt escaladate de toate părțile.”

Peskov a subliniat că, dacă rachete Tomahawk ar fi lansate asupra Rusiei, Moscova ar trebui să ia în considerare faptul că unele versiuni ale acestei arme sunt capabile să transporte focoase nucleare.

„Imaginați-vă: o rachetă cu rază lungă de acțiune este lansată și este în aer, iar noi știm că ar putea fi nucleară. Ce ar trebui să creadă Federația Rusă? Cum ar trebui să reacționeze Rusia? Experții militari din străinătate ar trebui să înțeleagă acest lucru”, a spus Peskov.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat la începutul acestei luni că este imposibil să se utilizeze rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american și, prin urmare, orice furnizare de astfel de rachete către Ucraina ar declanșa o „etapă calitativ nouă de escaladare”.