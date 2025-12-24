medlife right medlife right

Indiferent de vârstă, sănătatea ramane o prioritate. De sărbători, medicii MedLife sunt alături de tine

·        Spitalele MedLife cu camere de gardă rămân deschise non-stop, pentru situațiile medicale care nu pot aștepta

·        Pediatria și urgențele pediatrice sunt disponibile inclusiv de sărbători, la Spitalul de Pediatrie MedLife, cu parcare dedicată pentru părinți

Sărbătorile sunt despre timp petrecut alături de cei dragi, liniște și bucurie. Însă, atunci când apar probleme de sănătate, este important să știi că ai acces rapid la îngrijire medicală. În acest context, MedLife anunță programul unităților sale medicale din întreaga țară pentru perioada sărbătorilor, reconfirmând angajamentul de a fi alături de pacienți atunci când au nevoie – fie că sunt adulți sau copii.

În perioada sărbătorilor de iarnă, o parte dintre clinicile și centrele medicale MedLife vor avea program adaptat, în funcție de specificul fiecărei unități. Pentru transparență și acces rapid la informații, programul actualizat al tuturor unităților MedLife din țară este disponibil online pe link-ul acesta https://www.medlife.ro/program-unitati

Spitale MedLife cu camere de gardă – îngrijire medicală non-stop

Pentru situațiile care nu pot aștepta, spitalele din rețeaua MedLife care dispun de camere de gardă funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, inclusiv în zilele de 24, 25 și 26 decembrie, precum și pe 1 ianuarie.

Pacienții care se confruntă cu afecțiuni acute sau urgențe medicale pot beneficia de îngrijiri imediate, fără programare, în unitățile care asigură gardă medicală permanentă. Astfel, indiferent de moment, MedLife rămâne un punct de sprijin pentru sănătatea pacienților, inclusiv în zilele de sărbătoare.

În mod special, pacienții pot apela de sărbători la spitalele MedLife cu camere de gardă din București, Arad și Brașov, unde sunt asigurate servicii medicale de urgență, pentru adulți:

Programul detaliat al fiecărei unități, inclusiv eventualele modificări din perioada sărbătorilor, poate fi consulat pe pagina https://www.medlife.ro/program-unitati

Grijă specială pentru copii, inclusiv de sărbători

Sănătatea copiilor rămâne o prioritate pentru MedLife. De sărbători, unitățile cu servicii de pediatrie și spitalele care asigură urgențe pediatrice continuă să ofere consultații, investigații și tratamente, astfel încât părinții să poată avea acces rapid la suport medical atunci când apar situații neprevăzute. În mod special, Spitalul de Pediatrie MedLife — primul spital privat dedicat exclusiv copiilor — dispune de cameră de gardă pediatrică deschisă non-stop, inclusiv în perioada sărbătorilor, pentru evaluare și îngrijire medicală imediată.  

Fie că este vorba despre febră, viroze sau alte afecțiuni acute, părinții pot apela cu încredere la serviciile de pediatrie și camerele de gardă MedLife, disponibile și în zilele de sărbătoare, pentru evaluare medicală rapidă și îngrijire specializată, adaptată nevoilor copiilor.

Informații utile pentru pacienți

Pentru o experiență cât mai simplă, pacienții sunt încurajați să verifice din timp programul unității MedLife din orașul lor sau să apeleze call-center-ul MedLife pentru informații suplimentare.

Indiferent de context sau de moment, MedLife rămâne alături de tine de sărbători – mare sau mic, oferind acces la îngrijire medicală atunci când contează cel mai mult.

Despre Grupul MedLife

MedLife a pornit acum aproape trei decenii, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare bază de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din țară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie, MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continuă să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale, în tehnologie și infrastructură. Creează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

