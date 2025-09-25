search
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu războiul nuclear: „Rusia poate folosi arme în fața cărora un adăpost antiaerian nu-l va proteja”

Publicat:

După ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ameninţat joi, 25 septembrie, că va ataca Kremlinul dacă Rusia continuă războiul împotriva ţării sale, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a răspuns cu o amenințare similară care vizează și SUA.

Medvedev a transmis un avertisment și SUA. FOTO Profimedia
Medvedev a transmis un avertisment și SUA. FOTO Profimedia

Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse l-a amenințat pe Zelenski cu un atac asupra sediului președinției de la Kiev și a ținut în plus să transmită un avertisment Washingtonului, potrivit DPA, citată de Agerpres.

„Dependentul de droguri de la Kiev spune că Kremlinul trebuie să știe unde are un adăpost antiaerian pentru ca ocupanții săi să se poată ascunde când el va folosi arme americane cu rază lungă de acțiune. Ceea ce ciudatul ar trebui să știe este că Rusia poate folosi arme în faţa cărora un adăpost antiaerian nu-l va proteja", a scris Medvedev pe rețeaua socială X.

Fostul preşedinte rus adăugat că „americanii ar trebui la rândul lor să ţină cont de acest lucru”,  făcând referire la cererile lui Zelenski de a primi arme americane cu rază lungă de acţiune.

„Să știe unde le sunt adăposturile antiaeriene. Dacă nu opresc războiul, vor avea nevoie de ele”

 Afirmațiile lui Medvedev vin ca reacție la amenințările făcute joi de președintele ucrainean la adresa Rusiei:

„Ei trebuie mai întâi să ştie unde le sunt adăposturile antiaeriene. Dacă nu opresc războiul, vor avea nevoie de ele", a spus Zelenski în interviul dat la New York pentru The Axios Show, , potrivit DPA.

Preşedintele ucrainean şi-a manifestat speranţa că va primi din partea SUA arme cu rază lungă de acţiune, despre care nu a dat detalii. Dar el a exclus să atace ţinte civile în Rusia.

„Noi nu suntem terorişti", a spus Zelenski, însă a insistat că armata ucraineană dispune acum de drone de atac cu o rază de acţiune de până la 3.000 de kilometri, iar Kremlinul se află la numai aproximativ 450 de kilometri de graniţa ruso-ucraineană.

Trump a îndemnat Ucraina să profite de dificultățile economice ale Rusiei

Venit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, Zelenski a avut acolo marţi o întâlnire cu preşedintele american Donald Trump, după care acesta din urmă a transmis un mesaj prin care şi-a contrazis poziţiile exprimate anterior cu privire la războiul din Ucraina şi s-a poziţionat clar de partea acesteia.

După ce până de curând afirma că Ucraina trebuie să facă pace cu Rusia întrucât nu are capacitatea militară de a recupera teritoriile pierdute, într-un mesaj pe care l-a scris pe Truth Social după întâlnirea cu Zelenski preşedintele SUA a estimat că, dimpotrivă, Ucraina poate recuceri toate teritoriile sale ocupate de Rusia, şi chiar să meargă dincolo de acestea.

Mai mult, Trump a îndemnat Ucraina să acţioneze în acest sens acum, pentru a profita de dificultăţile economice ale Rusiei, dar să facă acest lucru „cu sprijinul Uniunii Europene", dând de înţeles din nou că Washingtonul nu mai doreşte să contribuie financiar la ajutorul pentru Ucraina şi că susţinătorii europeni ai Kievului trebuie să plătească mai mult pentru acest ajutor financiar şi militar, inclusiv cumpărând arme americane.

Europa

