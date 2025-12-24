Rusia accelerează cursa spațială. Agenția de stat Roscosmos vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună

Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani, pentru a susține programul său spațial lunar și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului.

Încă din 1961, când cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu, Rusia s-a mândrit cu statutul de putere de vârf în explorarea spațială. În ultimele decenii însă, țara a rămas în urma Statelor Unite și, tot mai evident, a Chinei.

Ambițiile Rusiei au suferit o lovitură majoră în august 2023, când misiunea automată Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața Lunii în timpul tentativei de aselenizare. În același timp, Elon Musk a revoluționat lansările de vehicule spațiale — un domeniu care, odinioară, era un punct forte al Rusiei.

Agenția spațială de stat Roscosmos a anunțat, într-un comunicat, că intenționează să construiască o centrală electrică pe Lună până în 2036 și că a semnat un contract în acest sens cu compania aerospațială Lavochkin Association, scrie Reuters.

Potrivit Roscosmos, centrala ar urma să alimenteze programul lunar al Rusiei, inclusiv roverele, un observator și infrastructura Stației Internaționale de Cercetare Lunară ruso-chineză.

„Proiectul reprezintă un pas important către crearea unei stații științifice lunare cu funcționare permanentă și către tranziția de la misiuni punctuale la un program de explorare pe termen lung a Lunii”, a transmis Roscosmos.

Agenția nu a precizat în mod explicit că este vorba despre o centrală nucleară, însă a menționat că printre participanți se numără compania de stat Rosatom și Institutul Kurceatov, principalul institut rus de cercetare nucleară.

Directorul Roscosmos, Dmitri Bakanov, a declarat în luna iunie că unul dintre obiectivele agenției este amplasarea unei centrale nucleare pe Lună, precum și explorarea planetei Venus, cunoscută drept „sora” Pământului.

Luna, aflată la o distanță de aproximativ 384.400 de kilometri de planeta noastră, contribuie la stabilizarea înclinării axei Pământului, ceea ce asigură un climat mai stabil. De asemenea, ea este responsabilă pentru mareele din oceanele lumii.