Geam glisant – închiderea elegantă care păstrează priveliștea și ține frigul la distanță

Publicat:

Pentru mulți dintre noi, terasă ori balconul sunt sinonime cu priveliștea, aerul curat și lumina. Însă confortul nu se oprește aici, pentru că vântul, frigul, ploaia și praful transformă rapid spațiul într-o zonă de tranzit, nu într-un loc să-ți petreci timpul oricând ai chef. Este posibil cu o soluție de închidere care îmbină partea practică cu estetica, un perete mobil cu foi de sticlă care culisează și se pot parca lateral.

Un geam glisant bine proiectat îți permite să închizi terasa sau balconul fără să pierzi vederea panoramică. Poți avea și priveliște, și un spațiu protejat, luminos, care arată modern și poate fi folosit mult mai mult timp peste an, nu doar câteva luni de vară.

De ce un geam glisant schimbă complet terasa sau balconul

Primul mare avantaj al unui geam glisant este faptul că îți păstrează priveliștea. Nu ai montant gros la mijlocul câmpului vizual, nu ai rame masive care secționează peisajul în bucăți. Când panourile sunt închise, vezi totul ca printr-o vitrină. Când sunt deschise, ai aproape aceeași libertate ca la un spațiu neînchis.

În același timp, un sistem de geam glisant reduce semnificativ senzația de aer rece și temperatură scăzută în apropierea balconului sau a ușii de terasă. Frigul nu mai lovește direct interiorul, iar pardoseala nu se mai simte atât de neprimitoare atunci când pășești. Terasa devine mai ușor de încălzit, iar balconul capătă rol de zonă tampon, care diminuează pierderile de căldură din camera alăturată.

Un alt aspect important este flexibilitatea. Un geam glisant îți permite să deschizi doar câteva panouri, toate sau niciunul, în funcție de vreme și de cum vrei să folosești spațiul. Poți aerisi rapid, poți crea o deschidere largă pentru o masă în familie sau poți închide complet când apar ploaia, vântul sau zgomotul de afară.

Geam glisant pentru confort termic, lumină și liniște

Când alegi un sistem de geam glisant, obții mai mult decât protecție împotriva frigului. Câștigi un spațiu în care lumina naturală inundă la fel de generos încăperea, dar disconfortul termic scade vizibil. Sticla securizată, profilele bine etanșate, ghidajul pe care alunecă panourile și structura de evacuare a apei alcătuiesc un ansamblu eficient pentru a-ți crește calitatea vieții.

În zilele reci, aerul de lângă geam nu mai este la fel de tăios, iar diferența de temperatură dintre interior și zona terasei sau balconului se reduce. Iarna, acest lucru se simte în confortul de zi cu zi, iar pe termen mediu poate contribui la scăderea consumului de energie pentru încălzire. Vara, un geam glisant poate fi folosit împreună cu elemente de umbrire (storuri, rulouri, pergole), astfel încât să beneficiezi de umbră și răcoare în zilele caniculare.

Nu trebuie ignorat nici confortul acustic. În zonele cu trafic intens sau zgomot urban, un geam glisant atenuează considerabil sunetele de fond. Terasa devine un loc în care poți citi, lucra sau pur și simplu sta la povești, fără să fii permanent întrerupt de zgomotele din stradă.

Cum alegi un geam glisant de calitate pentru terasa ta

Alegerea unui geam glisant începe cu sticla. Este recomandată sticla securizată, cu grosime adaptată dimensiunilor panourilor și expunerii la vânt. Pentru terase mari sau balcoane înalte, panourile trebuie calculat dimensionate astfel încât să fie stabile, dar și ușor de manevrat. Un specialist te poate ajuta să găsești echilibrul corect între rezistență și greutate.

La fel de important este sistemul de culisare. Calitatea unui geam glisant se verifică în timp, în role și accesorii rezistente, care permit o mișcare lină, fără smucituri și fără blocaje, și pentru ani, la fel ca imediat după instalare. Șina inferioară trebuie să fie robustă, să asigure scurgerea apei spre exterior și să fie ușor de curățat. Garniturile și profilul superior contribuie la etanșare, astfel încât vântul și apa să nu pătrundă în interiorul terasei.

Când toate elementele se potrivesc într-un sistem de închidere cu geam glisant – sticlă, sistem de culisare, etanșare și estetică – terasa sau balconul tău se transformă într-un spațiu elegant, protejat și ușor de folosit în orice anotimp.

