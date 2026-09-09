 Lavrov: Rusia dorește ca Ucraina postbelică să devină o „zonă-tampon” uriașă | adevarul.ro
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Lavrov: Rusia dorește ca Ucraina postbelică să devină o „zonă-tampon” uriașă

Război în Ucraina
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Rusia dorește ca Ucraina postbelică să devină o „zonă-tampon” uriașă, spune Lavrov, respingând orice variantă de reglementare care ar lăsa la putere actuala guvernare de la Kiev. Declarațiile vin în contextul eforturilor emisarilor președintelui american Donald Trump de a relansa negocierile de pace, pe fondul decalajului tot mai mare dintre diplomația de la Washington și pretențiile Moscovei.

Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse
Serghei Lavrov, șeful diplomației ruse/FOTO:EPA/EFE

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a cerut ca Ucraina să fie transformată, după încheierea luptelor, într-o vastă „zonă-tampon”, în timp ce Moscova continuă să formuleze pretenții care riscă să submineze noile eforturi americane de reluare a negocierilor de pace.

Vorbind marți, 8 septembrie, la televiziunea de stat rusă, Lavrov a spus că Ucraina ar trebui să devină exact zona-tampon de care Moscova susține că are nevoie pentru a preveni viitoare amenințări venite dinspre vecinul său occidental.

„Toată lumea susține că Rusia are nevoie de o «zonă-tampon». Să devină Ucraina această zonă-tampon”, a declarat Lavrov, potrivit ministerului rus de externe.

În luna iulie, Bloomberg relata că Kremlinul renunțase la planul de a returna teritoriile ucrainene ocupate, în cadrul unui eventual acord de pace viitor.

Președintele rus Vladimir Putin intenționa în schimb să păstreze zonele ocupate din regiunile Sumi și Harkov drept zone-tampon permanente, continuând totodată ofensiva pentru cucerirea integrală a regiunii Donețk.

Aceasta ar reprezenta o schimbare semnificativă față de propunerile informale anterioare, potrivit cărora Rusia ar fi fost dispusă să returneze teritoriile ocupate din Sumi și Harkov în schimbul cedării de către Ucraina a restului regiunilor Donețk și Lugansk.

Întrebat cum ar putea Moscova garanta că războiul nu va reizbucni peste 25 de ani, Lavrov a răspuns că Ucraina nu poate fi lăsată să păstreze ceea ce el a numit un „regim rusofob, agresiv și neonazist”, care reprezintă o amenințare pentru Rusia.

Declarațiile survin după ce emisarii speciali americani Jared Kushner și Steve Witkoff s-au întâlnit sâmbătă, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin, înainte de a călători duminică la Kiev, însă demersul diplomatic nu a produs progrese semnificative.

Rusia nu va accepta un rezultat în care „regimul de la Kiev” să rămână la putere după încheierea războiului

Lavrov a mai spus că Rusia nu va accepta un rezultat în care „regimul de la Kiev” să rămână la putere după încheierea războiului, acuzând această guvernare că va continua să încalce „drepturile omului, drepturile lingvistice și dreptul la alegerea religiei”.

Kremlinul promovează de ani buni ideea unei „zone-tampon” de-a lungul graniței Ucrainei cu Rusia. Președintele Putin a lansat public acest concept pentru prima dată în 2023 și a susținut de atunci în repetate rânduri că forțele ruse trebuie să extindă o astfel de zonă pentru a proteja regiunile de graniță ale Rusiei.

Aceste declarații se înscriu într-un tipar mai amplu al ambițiilor teritoriale ruse. Surse apropiate Kremlinului au declarat pentru The Moscow Times, în martie 2025, că Moscova avea în vedere ocuparea unor noi teritorii ucrainene, inclusiv părți din regiunile Dnipropetrovsk sau Sumi, pe care ar fi putut ulterior să le ofere la schimb pentru zonele aflate sub control ucrainean din regiunile Herson și Zaporojie.

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Lavrov a respins, în același timp, ideea că Rusia ar fi în prezent angajată în negocieri de pace reale.

Într-un interviu separat, tot marți, 8 septembrie, el a afirmat că Moscova va continua lupta până când Occidentul va face concesii, acuzând susținătorii occidentali ai Ucrainei că blochează în mod repetat un eventual acord de pace.

Totodată, Lavrov a respins noile propuneri occidentale privind Ucraina, spunând că țările occidentale ar trebui să nu mai facă atâta caz de „noile lor idei”.

Declarațiile subliniază decalajul dintre eforturile Washingtonului de a relansa diplomația și pretențiile continue ale Moscovei pentru o Ucraină postbelică limitată de condiții de securitate și politice impuse de Rusia.

Șeful diplomației SUA susține că există posibilitatea să fie elaborat un plan pentru reluarea negocierilor dintre Ucraina și Rusia

Marco Rubio s-a exprimat și cu privire la discuțiile purtate de trimișii speciali americani la Kiev și la Moscova.

Statele Unite consideră că există posibilitatea ca, încă din următoarele săptămâni, să fie elaborat un plan de acțiune pentru reluarea negocierilor dintre Ucraina și Rusia. Totuși, potrivit secretarului de stat Marco Rubio, mai este „încă mult de lucru”, relatează Radio Svoboda.

„Nu vreau să fiu excesiv de optimist, dar nici nu sunt pesimist în privința posibilității ca, în următoarele câteva săptămâni, să fie elaborat un plan de acțiune pentru reluarea negocierilor și pentru a ajunge la o soluție acceptabilă pentru ambele părți”, a declarat secretarul de stat american.

Rubio a calificat drept „substanțiale” discuțiile purtate de trimișii speciali ai președintelui SUA, Jared Kushner și Steve Witkoff, atât la Kiev, cât și la Moscova. Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirilor respective s-a putut observa o „deschidere generală” față de propunerile discutate. Ar fi fost avansate „idei noi”, însă obstacolele semnificative rămân în continuare.

Reamintim că, în urma discuțiilor cu trimișii speciali ai președintelui american, Steve Witkoff și Jared Kushner, președintele Zelenski a declarat că Kievul este pregătit să revină la negocieri trilaterale privind încheierea războiului. Oficialii americani și-au exprimat atunci speranța de a organiza, în viitorul apropiat, o nouă rundă de contacte între Ucraina, Rusia și Statele Unite.

Totodată, Ministerul de Externe al Ucrainei a declarat că procesul de pace s-a intensificat în urma vizitei reprezentanților speciali americani la Kiev și la Moscova. Printre altele, a fost deja convenită, pentru luna septembrie, o întâlnire personală între președinții Ucrainei și Statelor Unite, fiind posibile și contacte telefonice în cadrul procesului de negociere. Ucraina și Statele Unite discută noi idei și abordări pentru încheierea războiului.

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