Rusia reține un cetățean moldovean, acuzat că ar fi fost recrutat de Ucraina pentru asasinarea unui general rus

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat, pe 8 septembrie, reținerea unui cetățean moldovean în vârstă de 21 de ani, Nicolae Cociu, suspectat că ar fi fost implicat într-o tentativă de asasinat asupra unui ofițer superior al armatei ruse, în regiunea Saratov.

Cetățean moldovean retinut de agenți FSB Foto: X@Lukyluke311

Potrivit publicației independente ruse Astra, ținta atacului ar fi fost generalul Nikolai Varpahovici, comandant al Diviziei 22 de Aviație bombardiere grele din cadrul Forțelor Aerospațiale ruse.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Procuratura Generală l-au pus sub acuzare in absentia pe Varpahovici pe 31 august, pentru implicarea sa în atacul din 8 iulie 2024 asupra spitalului de copii Ohmatdit din Kiev. Lovitura a ucis atunci două persoane și a rănit peste 50, în timp ce peste 600 de pacienți se aflau în acel moment în incinta clinicii.

Anchetatorii ruși susțin că, pe 3 septembrie, Cociu ar fi tras de șase ori asupra ofițerului. Acesta a fost rănit, dar a supraviețuit atacului.

Potrivit FSB, cetățeanul moldovean ar fi fost recrutat de serviciile de informații ucrainene prin Instagram, în 2025, și ar fi primit promisiunea unei plăți de 70.000 de euro (aproximativ 81.300 de dolari) pentru a duce la îndeplinire asasinarea militarului rus.

Suspectul ar fi urmat un antrenament la un poligon de tragere din Kiev, înainte de a ajunge în regiunea rusă Saratov, în luna iunie, tranzitând Estonia, potrivit acelorași surse din cadrul FSB.

Agenția rusă mai susține că Cociu urma să se întoarcă în Moldova după comiterea atacului și că a fost arestat în regiunea Astrahan, în timp ce încerca să părăsească teritoriul Rusiei.

Astra relatase anterior că un motociclist a deschis focul asupra lui Varpahovici în momentul în care acesta ieșea dintr-un magazin, pe 3 septembrie, nimerindu-l o dată în față și o dată în corp.

Ucraina nu a comentat până acum acest incident, iar Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații.

Presupusul atac survine pe fondul unui șir de tentative de asasinat care vizează figuri militare ruse și persoane legate de războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

În august, comandantul Forțelor Aerospațiale ruse, Aleksandr Ceaiko, ar fi fost, la rândul său, ținta unui atac cu bombă produs într-un restaurant din Moscova, potrivit unei surse familiarizate cu operațiunea.