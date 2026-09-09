Arde cel mai mare port comercial din Rusia. Dronele au lovit terminalul de păcură în Novorossisk

Un terminal de păcură din orașul-port Novorossiisk, unul dintre cele mai importante centre portuare ale Rusiei, a fost cuprins de flăcări în urma unui atac cu drone în noaptea de 9 septembrie, potrivit unor surse de monitorizare.

Incendiu în portul Novorossiisk Foto: X@Maks_NAFO_FELLA

Incendiul a izbucnit la terminalul de păcură din Novorossiisk, după ce acesta ar fi fost lovit în timpul atacului. Informația a fost relatată de canalul independent rus Astra, pe baza unor imagini și a unei analize OSINT.

Primarul orașului, Andrei Kravcenko, a confirmat că Novorossiisk a fost vizat de un atac cu drone. El a declarat că resturile unor drone doborâte au căzut pe teritoriul mai multor întreprinderi și în apropierea unei clădiri rezidențiale. Potrivit autorităților locale, nu au fost raportate victime în urma atacului.

Terminalul de păcură din Novorossiisk este unul dintre operatorii importanți ai complexului de transport din oraș și face parte din infrastructura portuară a Novorossiiskului, considerat cel mai mare port comercial al Rusiei.

Imaginile distribuite online și analizate de surse de monitorizare indică, de asemenea, că o clădire rezidențială din oraș ar fi fost avariată în timpul atacului.

Atacurile ucrainene cu drone asupra unor obiective situate în interiorul Rusiei au devenit frecvente, Kievul afirmând că urmărește să reducă capacitatea Moscovei de a-și susține războiul împotriva Ucrainei. Rusia nu a prezentat, deocamdată, detalii complete privind amploarea pagubelor produse la Novorossiisk.

În noaptea precedentă, drone ucrainene a lovit și rafinăria de petrol din Saratov, potrivit unor imagini publicate de localnici și analizate de grupuri de monitorizare. Rafinăria face parte din structura companiei Rosneft și furnizează produse petroliere utilizate de forțele armate ruse.

Pe 7 septembrie, Statul Major al armatei ucrainene a anunțat că atacuri cu drone au vizat un pod feroviar din Crimeea ocupată de Rusia, în apropierea localității Vladislavivka, unde se află un important nod feroviar.

În același timp, Rusia continuă să lanseze atacuri asupra unor orașe și infrastructuri din Ucraina.

Un atac major cu rachete și drone asupra Kievului, în noaptea de 8 septembrie, s-a soldat cu cel puțin cinci morți și 35 de răniți, potrivit autorităților ucrainene. Loviturile au provocat incendii de amploare în mai multe zone ale capitalei.