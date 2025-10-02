Putin vrea să participe la summitul G20 din Africa de Sud. Prezența lui, incertă din cauza mandatului de arestare

Președintele rus Vladimir Putin intenționează să participe „într-un fel sau altul” la summitul G20, programat pentru 21-22 noiembrie 2025, la Johannesburg, Africa de Sud. Declarația a fost făcută joi, 2 octombrie, de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit acestuia, Federația Rusă „va fi reprezentată la nivelul corespunzător” la reuniunea liderilor marilor economii, fără a preciza dacă Putin va fi prezent fizic sau prin mijloace de comunicare la distanță, potrivit dialog.

Peskov a mai adăugat că Rusia va răspunde „în mod corespunzător” la un eventual transfer al rachetelor de croazieră americane Tomahawk către Ucraina.

Summitul G20 din Africa de Sud va marca o premieră, fiind prima dată când un stat african găzduiește această reuniune.

Liderul de la Kremlin a primit o invitație oficială încă din iunie 2025, însă participarea sa rămâne incertă din cauza mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională, care îl acuză de crime de război comise în timpul invaziei Ucrainei.

Africa de Sud, stat membru al CPI, se confruntă astfel cu o dilemă diplomatică.

Pe fondul tensiunilor, summitul riscă să fie marcat și de absența Statelor Unite la nivel prezidențial. În primăvara acestui an, președintele Donald Trump a acuzat Africa de Sud de „genocid” și confiscarea terenurilor fermierilor albi, anunțând că nu va merge la Johannesburg. Washingtonul va fi reprezentat în schimb de vicepreședintele J.D. Vance.